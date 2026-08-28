Luna Piena dello Storione: lo scatto di Lia Briganti da Cesenatico

Uno scatto notturno dal centro storico

Alle 1,06 del 28 agosto, la Luna Piena dello Storione ha raggiunto il suo momento più suggestivo sopra Cesenatico. A immortalarla è stata Lia Briganti, fotografa e astrofotografa, dalla terrazza di casa sua, nel cuore del centro storico.

L’osservazione era iniziata la sera prima e si era rivelata tutt’altro che semplice: una coltre di nembocirri ha coperto il cielo per gran parte della serata del 27 agosto, rendendo difficile fotografare la luna al suo sorgere a Sud-Est. Non tutto è andato perso, però — alle 00,57 le nubi hanno regalato un’immagine di grande fascino, con la luna che filtrava tra i filamenti nuvolosi.

Il momento della luce piena

È nello scatto dell’1,07 che la luna si libera finalmente dalle nubi, mostrandosi luminosissima. Tanto intensa da rendere visibili le raggere lunari, le sottili striature di luce che si irradiano sulla sua superficie.

Questa luna piena chiude simbolicamente l’estate: il nome “Storione” richiama la tradizione della pesca di questo pesce nei Grandi Laghi del Nord America, nel periodo in cui la specie era più abbondante. La pienezza esatta è arrivata alle 6,18 dello stesso 28 agosto.

Un’eclisse lunare in arrivo

La notte non si è fermata qui. Poche ore dopo lo scatto di Briganti, la luna è entrata nella penombra terrestre (ore 3,23), per poi passare nel cono d’ombra alle 4,33 e toccare il massimo dell’eclisse parziale alle 6,12, visibile bassa sull’orizzonte a Nord-Ovest. Il 96% della superficie lunare è rimasto avvolto dall’ombra della Terra, colorando il satellite di sfumature rossastre — l’effetto della luce solare filtrata dall’atmosfera terrestre.

La prossima luna piena, quella del Raccolto, è attesa per il 26 settembre alle 18,49.