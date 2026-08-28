A Paolo Conte il Premio Pascoli alla Carriera

Paolo Conte vince il Premio Pascoli alla Carriera 2026

San Mauro Pascoli, 28 agosto 2026 – Il Premio Pascoli alla carriera va quest’anno a Paolo Conte. Lo ha deciso la giuria del riconoscimento promosso dall’associazione Sammauroindustria, che raccoglie l’imprenditoria del paese natale di Giovanni Pascoli.

Il premio viene attribuito a discrezione della giuria a personalità che si siano distinte a livello internazionale in un’arte legata in qualche modo al poeta sammaurese. Nelle scorse edizioni lo hanno ritirato Mario Luzi, Giovanni Giudici, Yves Bonnefoy, Adonis e, nell’ottobre 2024, Pupi Avati.

Un premio, tre sezioni

Il Premio Pascoli arriva quest’anno alla 21esima edizione. Oltre al riconoscimento alla Carriera, prevede una sezione in Lingua e una in Dialetto dedicate a opere edite, con partecipazione gratuita: i vincitori di queste due categorie saranno resi noti nei prossimi giorni.

Perché Conte

Il cantautore non ha mai nascosto il proprio legame con la poesia di Pascoli. In un’intervista al Corriere della Seraaveva raccontato di aver amato Hemingway e Simenon, ma “soprattutto Pascoli”. Al critico Alberto Sinigaglia aveva inoltre confidato di avere in mente il ritmo pascoliano quando scrive i testi delle sue canzoni.

La motivazione del premio richiama proprio questa affinità, descrivendo la scrittura di Conte come costruita su rime insolite e un lessico eterogeneo — forestierismi, forme dialettali, voci rare — capace di produrre lo stesso effetto straniante e evocativo della poesia pascoliana. Come Pascoli, si legge nella motivazione, anche Conte scava sotto la superficie delle cose per farne emergere l’essenziale, attraverso un linguaggio schietto e un ritmo riconoscibile.

La giuria

A decidere l’assegnazione sono cinque esperti di letteratura: Daniela Baroncini (Università di Bologna, presidente dell’Accademia Pascoliana e della giuria), Franco Brevini (Università di Bergamo e Milano), Gualtiero De Santi (Università di Urbino), Gianfranco Miro Gori (saggista e poeta) e Piero Meldini (scrittore).

Chi sostiene il premio

Il Premio Pascoli è promosso da Sammauroindustria, con la partecipazione delle aziende CBR Tacstile, Pollini e RR Holding, insieme alla scuola del Cercal e al Comune di San Mauro Pascoli. Alla realizzazione contribuiscono anche Romagna Banca e la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della legge regionale 21/2023.