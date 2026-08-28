“Romagna vibes, canzoni e balli sulla sabbia”: concerto all’alba con Mirko Casadei

L’alba con Casadei e Popular Folk Orchestra
Domenica30 agosto alle ore 6, un evento mai successo prima chiuderà la stagione estiva degli appuntamenti culturali di Cesenatico.
Mirko Casadei e la Popular Folk Orchestra in versione acustica darà la sveglia alla riviera dal Bagno Conti di Cesenatico. L’ultimo appuntamento dei concerti all’alba 2026 sarà lì dove la lunga kermesse estiva è iniziata e ha un nome che dice tutto: “Romagna vibes, canzoni e balli sulla sabbia”.
L’evento che vedrà come palco naturale la sabbia è inserito all’interno del Balamondo World Music Festival, importante rassegna musicale diretta da Mirko Casadei.
Il Balamondo
Sarà un’occasione simbolica ed evocativa, Mirko Casadei, figlio di Raoul, si esibirà su quelle spiagge immortalate in decine di foto e copertine che hanno accompagnato l’epopea dei Casadei.
Il Balamondo è l’unico festival del Liscio riconosciuto dal Ministero della Cultura. Balamondo è un festival di contaminazione musicale che unisce il Liscio e tutte le musiche che hanno fatto ballare il mondo. Ha avuto negli anni ospiti italiani e internazionali provenienti da tutte le latitudini della musica.
Il direttore artistico dell’evento, per la Coop Bagnini di Cesenatico, è Matteo Razzani.
Tutte le info utili
In caso di pioggia l’evento sarà annullato. Si raccomanda di seguire i social del teatro per gli aggiornamenti anche dell’ultimo minuto.
I concerti all’alba, che hanno chiamato sulla battigia migliaia di “albisti” sono un progetto culturale che vede la collaborazione tra comune di Cesenatico e Coop. Stabilimento Balneari di Cesenatico.
Per maggiori informazioni
Ufficio Cultura e Teatro del Comune di Cesenatico Via Armellini 18 (aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:00, festivi esclusi) Telefono: 0547 79274.