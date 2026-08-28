“Romagna vibes, canzoni e balli sulla sabbia”: concerto all’alba con Mirko Casadei

Mirko Casadei e la Popular Folk Orchestra in versione acustica darà la sveglia alla riviera dal Bagno Conti di Cesenatico . L’ultimo appuntamento dei concerti all’alba 2026 sarà lì dove la lunga kermesse estiva è iniziata e ha un nome che dice tutto: “Romagna vibes, canzoni e balli sulla sabbia”.

Il Balamondo

Sarà un’occasione simbolica ed evocativa, Mirko Casadei, figlio di Raoul, si esibirà su quelle spiagge immortalate in decine di foto e copertine che hanno accompagnato l’epopea dei Casadei.

Il Balamondo è l’unico festival del Liscio riconosciuto dal Ministero della Cultura. Balamondo è un festival di contaminazione musicale che unisce il Liscio e tutte le musiche che hanno fatto ballare il mondo. Ha avuto negli anni ospiti italiani e internazionali provenienti da tutte le latitudini della musica.

Il direttore artistico dell’evento, per la Coop Bagnini di Cesenatico, è Matteo Razzani.