San Mauro Mare, dal 30 agosto al 5 settembre eventi, musica e itinerari guidati

San Mauro Mare non si ferma: una settimana di eventi ed esperienze fino al 5 settembre

Musica dal vivo, comicità, cinema sotto le stelle, tradizione locale ed escursioni guidate: la stagione estiva di San Mauro Mare (FC) non si esaurisce con agosto e prosegue con un calendario fitto di appuntamenti pensato per ogni età, dal 30 agosto al 5 settembre.

Il programma degli eventi serali

Il calendario si apre domenica 30 agosto in via Vincenzi con “I Zùg d’una volta”, la rassegna dei giochi di strada tradizionali che da anni regala momenti di convivialità a famiglie e bambini.

Lunedì 31 agosto tocca al cinema all’aperto, con l’Arena Screen Festival che propone la proiezione di “Barbie”. Il giorno seguente, martedì 1 settembre, la San Mauro Music Arena ospita il concerto dal vivo dei Magic Queen.

Mercoledì 2 settembre il centro del paese si anima con le bancarelle del Summer Market, ideale per lo shopping serale e le passeggiate in relax. Giovedì 3 settembre è la volta delle risate, con la San Mauro Comedy Arena che porta sul palco Fabrizio Fontana, storico volto di Zelig.

La settimana si chiude in bellezza tra danza e musica: venerdì 4 settembre la rassegna Sammauro in Ballo propone le sonorità della band Caiman, mentre sabato 5 settembre torna un nuovo appuntamento con “I Zùg d’una volta”.

Gli eventi serali si svolgono presso l’Arena Arcobaleno a partire dalle 21:00, salvo diverse indicazioni.

Le experience del territorio

Accanto al cartellone degli spettacoli, San Mauro Mare propone anche un programma di esperienze guidate e attività all’aria aperta, per chi vuole scoprire il territorio romagnolo con un ritmo diverso.

Il lunedì e il mercoledì, dalle 17:30 alle 18:30, è possibile partecipare allo Yoga Saluto al Tramonto, un momento di relax e meditazione al calar del sole. Il martedì sera, dalle 20:25 a mezzanotte, è in programma “Santarcangelo di Notte”, visita guidata alla scoperta del borgo storico. Il giovedì mattina, dalle 9:00 alle 12:30, l’Itinerario Pascoliano ripercorre i luoghi cari a Giovanni Pascoli, mentre in serata è prevista una visita al Castello di Gradara, sui passi di Paolo e Francesca. Il venerdì, dalle 19:00 alle 22:30, la Family Farm Gobbi apre le porte per una visita ai vigneti, tra natura e tradizione vitivinicola locale.

Per informazioni e prenotazioni sulle experience è possibile rivolgersi allo IAT di via della Libertà 6 a San Mauro Mare, ai numeri 0541 346392 o 351 6419188, oppure scrivendo a info@sanmauromare.net.