Valverde, turista 25enne salvato in mare

Un turista rumeno di 25 anni è stato salvato in mare questo pomeriggio (venerdì 28 agosto) a Valverde di Cesenatico. L’intervento è avvenuto intorno alle 17 nel tratto di mare antistante il bagno Selene, dopo che una coppia di bagnanti ha segnalato la presenza di un giovane in difficoltà e privo di sensi in acqua.

I due si trovavano in mare quando hanno notato il 25enne riverso in acqua, a pochi metri dalle scogliere. Immediata la richiesta di aiuto al servizio di salvataggio, che ha raggiunto il giovane a bordo del moscone.

Il massaggio cardiaco e il recupero

Una volta raggiunto, il ragazzo è stato recuperato dall’acqua e il bagnino di salvataggio ha iniziato le manovre di rianimazione, compreso il massaggio cardiaco. Dopo l’intervento il giovane ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato a riva.

Sul posto è arrivata anche un’ambulanza. Il 25enne è stato sottoposto a una valutazione da parte del personale sanitario e, dopo gli accertamenti, è stato riaccompagnato in hotel.

Il vento di Scirocco potrebbe averlo spinto al largo

Secondo una prima ricostruzione, a determinare la situazione di difficoltà potrebbe essere stato il vento di Scirocco, che avrebbe spinto il giovane verso il largo. Il 25enne, trovandosi in difficoltà, avrebbe iniziato a ingerire acqua fino a perdere i sensi e rischiare l’annegamento.