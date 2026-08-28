Weekend in Romagna: gli eventi dal 28 al 30 agosto

Il mese di agosto si avvia alla conclusione, ma la Riviera Romagnola e l’entroterra mantengono vivo il ritmo estivo ed i suoi appuntamenti.
Tra enogastronomia marinara, musica dal vivo, rassegne culturali e serate in riva al mare, ecco una guida che potrà esserti utile nei territori di Cesenatico , Cesena , Gatteo , Cervia e San Mauro Pascoli.
Venerdì 28 agosto: tra tradizioni, sport, e buon cibo
A Cesenatico, Festa del Mare in Piazza Spose dei Marinai (in programma fino a domenica 30): tradizioni marinare adriatiche con stand gastronomici a base di pesce fresco locale, talk culturali e musica dal vivo.
A Cesena, 2ª Camminata del Sorriso. Ritrovo ore 17:30 presso la Bottega del Carnevale in Via Marconi 126 a Gambettola. Partenza ore 18.30;
A Gatteo Mare, Cantarelle in piazza (in programma fino a domenica 30): liscio, spettacoli per famiglie, buon cibo, tributi alla canzone d’autore.
A Gatteo Mare, “Un cuore di vino”: degustazioni di vino d’eccellenza, con punti di ristoro, musica e intrattenimento.
Sabato 29 agosto: musica e mercatini
A Cesena, QuartoLato Festival 2026: sul palco i Bull Brigade insieme ai Plakkaggio per gli amanti delle sonorità street punk;
A Gatteo Mare, i successi Dance con i Qluedo all’Arena Rubicone;
A Cervia e Milano Marittima, passeggiate sul Litorale e Mercatini.
Domenica 30 agosto: dall’alba alla tradizione marinara
A Cesenatico, Concerto all’alba sulla spiaggia (Bagno Conti) con Mirko Casadei POPular Folk Orchestra;
A Gatteo Mare, omaggio a Lucio Dalla con Sergio Casabianca all’Arena Rubicone;
A Cesenatico, gran Finale della Festa del Mare in Piazze Spose dei Marinai.