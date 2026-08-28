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Weekend in Romagna: gli eventi dal 28 al 30 agosto

Giulia Zannetti28 Agosto 2026
spiaggia cesenatico ponente estate piazza spose dei marinai

Il mese di agosto si avvia alla conclusione, ma la Riviera Romagnola e l’entroterra mantengono vivo il ritmo estivo ed i suoi appuntamenti.

Tra enogastronomia marinara, musica dal vivo, rassegne culturali e serate in riva al mare, ecco una guida che potrà esserti utile nei territori di Cesenatico , Cesena , Gatteo , Cervia e San Mauro Pascoli.

Venerdì 28 agosto: tra tradizioni, sport, e buon cibo

A Cesenatico, Festa del Mare in Piazza Spose dei Marinai (in programma fino a domenica 30): tradizioni marinare adriatiche con stand gastronomici a base di pesce fresco locale, talk culturali e musica dal vivo.

A Cesena, 2ª Camminata del Sorriso. Ritrovo ore 17:30 presso la Bottega del Carnevale in Via Marconi 126 a Gambettola. Partenza ore 18.30;

A Gatteo Mare, Cantarelle in piazza (in programma fino a domenica 30): liscio, spettacoli per famiglie, buon cibo, tributi alla canzone d’autore.

A Gatteo Mare, “Un cuore di vino”: degustazioni di vino d’eccellenza, con punti di ristoro, musica e intrattenimento.

Sabato 29 agosto: musica e mercatini

A Cesena, QuartoLato Festival 2026: sul palco i Bull Brigade insieme ai Plakkaggio per gli amanti delle sonorità street punk;

A Gatteo Mare, i successi Dance con i Qluedo all’Arena Rubicone;

A Cervia e Milano Marittima, passeggiate sul Litorale e Mercatini.

Domenica 30 agosto: dall’alba alla tradizione marinara

A Cesenatico, Concerto all’alba sulla spiaggia (Bagno Conti) con Mirko Casadei POPular Folk Orchestra;

A Gatteo Mare, omaggio a Lucio Dalla con Sergio Casabianca all’Arena Rubicone;

A Cesenatico, gran Finale della Festa del Mare in Piazze Spose dei Marinai.

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