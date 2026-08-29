Giornata del Balneare: un remo verso l’alto. I dettagli

Quest’anno, la celebrazione consisterà nell’andare oltre la difesa delle imprese di spiaggia : domani, infatti, alle 10.30 gli assistenti bagnanti di diverse località usciranno in mare con i pattini di salvataggio e alzeranno il remo.

Remo alzato verso il cielo, in segno di gratitudine verso il cielo e il mare in ricordo di Fabrizio Valente: deceduto ad Andora dopo avere salvato una donna ed essere tornato fra le onde per soccorrere il marito , Luigi Fasano, poi morto con lui.

Le dichiarazioni di Simone Battistoni

La giornata riguarda in prima linea anche Cesenatico, che vive in simbiosi con i suoi sette chilometri di arenile.

Come si legge da Cesena Today: “La sicurezza non comincia quando qualcuno alza un braccio fra le onde – sottolinea Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico –. Comincia molto prima: nel saper leggere il mare, prevenire un rischio e restare vigili quando tutto sembra tranquillo. Fabrizio ci ricorda che dietro una divisa ci sono competenza, coraggio e una disponibilità verso gli altri mai scontata”.