Giornata del Balneare: un remo verso l’alto. I dettagli

Giornata del Balneare: di cosa si tratta
Si svolgerà domani, domenica 30 agosto, la Giornata del Balneare promossa dal Sib.
Quest’anno, la celebrazione consisterà nell’andare oltre la difesa delle imprese di spiaggia: domani, infatti, alle 10.30 gli assistenti bagnanti di diverse località usciranno in mare con i pattini di salvataggio e alzeranno il remo.
In ricordo di Fabrizio Valente
Remo alzato verso il cielo, in segno di gratitudine verso il cielo e il mare in ricordo di Fabrizio Valente: deceduto ad Andora dopo avere salvato una donna ed essere tornato fra le onde per soccorrere il marito, Luigi Fasano, poi morto con lui.
Le dichiarazioni di Simone Battistoni
La giornata riguarda in prima linea anche Cesenatico, che vive in simbiosi con i suoi sette chilometri di arenile.
Come si legge da Cesena Today: “La sicurezza non comincia quando qualcuno alza un braccio fra le onde – sottolinea Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico –. Comincia molto prima: nel saper leggere il mare, prevenire un rischio e restare vigili quando tutto sembra tranquillo. Fabrizio ci ricorda che dietro una divisa ci sono competenza, coraggio e una disponibilità verso gli altri mai scontata”.