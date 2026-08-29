Incendio di automobili in una ditta di rottamazione: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Per domare le fiamme sono state inviate sul posto 2 squadre dalla sede di Cesena e 2 squadre dal distaccamento di Savignano sul Rubicone. L’ incendio ha coinvolto alcune autovetture stoccate all’ aperto.

L’intervento

Il tempestivo lavoro del personale operativo ha permesso di contenere il rogo prima che le fiamme potessero estendersi ad altro materiale presente nel piazzale ed alla vegetazione circostante. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Locale di Cesena per la gestione della viabilità e gli adempimenti di competenza.