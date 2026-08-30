Across the Movies, a Cesena arriva Elvis Presley

Un omaggio al Re del Rock and Roll

Ultimo appuntamento della Summer Edition 2026 di Across the Movies, la rassegna di cinema musicale d’autore dedicata alle grandi storie della musica attraverso il cinema. Martedì 1° settembre alle 21.15, all’Arena San Biagio di Cesena, sarà protagonista Elvis Presley con la proiezione di EPiC: Elvis Presley in Concert, il nuovo film diretto da Baz Luhrmann.

La serata sarà arricchita dalla presenza del cantautore e polistrumentista cesenate Enrico Farnedi, che prima della proiezione interpreterà dal vivo alcuni brani di Elvis, proponendoli in una rilettura personale, e racconterà il suo incontro con la musica del Re del Rock and Roll e le esperienze condivise sul palco con il chitarrista che lo accompagnava durante i tour.

La trama di EPiC: Elvis Presley in Concert

EPiC: Elvis Presley in Concert è un documentario musicale costruito attraverso immagini d’archivio e materiale inedito. Baz Luhrmann recupera in particolare scene tagliate da due documentari degli anni Settanta, Elvis: That’s the Way It Is e Elvis on Tour, riportando sullo schermo le esibizioni di Elvis durante la sua residenza a Las Vegas e i primi grandi tour nelle arene.

Il film racconta Elvis soprattutto attraverso la sua musica e le sue performance, mostrando il rapporto con i musicisti e i coristi e la sua straordinaria presenza scenica. Un ritratto più intimo rispetto al precedente biopic Elvis del 2022, che permette di riscoprire l’artista attraverso le sue esibizioni e il legame con le radici gospel, blues e country.