Cai Cesena, al via il corso base di escursionismo

Sette lezioni e quattro uscite in ambiente

Imparare a vivere la montagna con maggiore consapevolezza, sicurezza e rispetto dell’ambiente. È questo l’obiettivo del 28esimo corso base di escursionismo promosso dalla scuola di escursionismo “Fogar-Bonatti” del Cai di Cesena, che prenderà il via giovedì 10 settembre.

Il corso prevede sette incontri teorici e quattro uscite pratiche in ambiente, pensati per chi vuole avvicinarsi all’escursionismo o perfezionare le proprie conoscenze e tecniche per affrontare la montagna in modo corretto e consapevole.

Le lezioni nella sede del Cai di Cesena

Gli incontri teorici inizieranno alle 20.45 nella sede della sezione del Club alpino italiano di Cesena, in via Cesenatico 5735, a Macerone di Cesena.

Durante le lezioni verranno affrontati diversi aspetti fondamentali dell’escursionismo, dall’equipaggiamento alla lettura dei paesaggi, passando per cartografia e orientamento, sentieristica, gestione del primo soccorso e organizzazione di un’escursione.

A guidare il corso sarà Luciano Cola, affiancato da diversi istruttori Cai titolati.

Dalla teoria alla pratica

Accanto alla formazione in aula, il programma prevede quattro uscite in ambiente, durante le quali i partecipanti potranno mettere in pratica le nozioni apprese e confrontarsi direttamente con le caratteristiche e le esigenze dell’attività escursionistica.

L’obiettivo è fornire gli strumenti necessari per frequentare la montagna in sicurezza, imparando a riconoscere le condizioni del territorio, orientarsi e affrontare un’escursione con la preparazione adeguata.

Iscrizioni e informazioni

Il corso base di escursionismo del Cai Cesena terminerà il 23 ottobre, con una cena conclusiva e la consegna degli attestati.

La quota di iscrizione è di 140 euro e comprende anche il materiale didattico.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Luciano Cola al 340 8379861.