Coppa Italia del liscio, trionfo per Stella e Francesco: 11 vittorie su 11

Una vittoria dopo l’altra, fino a chiudere il circuito con un incredibile 11 su 11. È il risultato conquistato ieri (sabato 29 agosto), da Stella Piscaglia di Savignano sul Rubicone e Francesco Amati di Rimini, della scuola di ballo Le Sirene Danzanti di Rimini, che hanno conquistato la Coppa Italia del ballo liscio.

Un successo netto nel circuito di gare, dove la coppia è riuscita a imporsi in tutte e undici le competizioni disputate, confermandosi tra le protagoniste della stagione del ballo liscio.

Questa mattina il ballo all’alba a Cesenatico

E questa mattina (domenica 30 agosto) Stella Piscaglia e Francesco Amati sono stati protagonisti anche di un appuntamento speciale a Cesenatico.

La coppia ha accompagnato Mirko Casadei e la Popular Folk Orchestra, che in versione acustica hanno dato la “sveglia” alla Riviera dal Bagno Conti di Cesenatico, in occasione dell’ultimo Concerto all’alba del Teatro di Cesenatico.

Un risveglio sulle note della tradizione romagnola, con il ballo liscio a fare da filo conduttore tra la musica, il mare e una coppia reduce da una stagione da incorniciare.

Undici gare, undici vittorie

Il risultato ottenuto da Stella e Francesco assume particolare rilievo proprio per la continuità dimostrata durante l’intero circuito della Coppa Italia del ballo liscio.

La coppia non ha lasciato per strada nemmeno una gara, riuscendo a conquistare tutti gli 11 appuntamenti. Un en plein che ha portato il titolo in Romagna e che questa mattina è stato celebrato anche sulla spiaggia di Cesenatico, in uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate.