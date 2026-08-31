Vongolari di frodo in azione tra Villamarina e Gatteo Mare

Diverse segnalazioni da parte di turisti stanno arrivando in queste ore dal tratto di mare compreso tra Villamarina e Gatteo Mare, dove sarebbero state individuate alcune buche sul fondale, in prossimità della zona di balneazione.

Secondo quanto riferito dai bagnanti, si tratta di avvallamenti larghi circa 80 centimetri e profondi una ventina di centimetri, che rendono irregolare il fondale e possono creare difficoltà soprattutto alle persone più anziane.

Le buche provocate dalle imbarcazioni?

L’ipotesi avanzata è che gli avvallamenti siano riconducibili ai solchi lasciati sul fondale dalle imbarcazioni utilizzate per la pesca abusiva delle vongole.

Secondo le segnalazioni, infatti, i cosiddetti vongolari di frodo avrebbero modificato le modalità con cui raggiungono il tratto di mare interessato: non più soltanto con pedalò o zattere, come sarebbe avvenuto in passato, ma anche utilizzando barche a motore. Proprio durante le manovre e le virate, le imbarcazioni finirebbero per incidere il fondale, lasciando solchi che successivamente si trasformano in vere e proprie buche.

La preoccupazione dei bagnanti

A preoccupare maggiormente è il fatto che gli avvallamenti si trovino in un tratto frequentato dai bagnanti.

Una buca di circa 20 centimetri di profondità può infatti rappresentare un ostacolo per chi cammina in acqua, soprattutto per le persone anziane, alcune delle quali avrebbero segnalato direttamente la situazione.

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