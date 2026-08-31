Basket Buena Onda, Lorenzo Brighi è il colpo dell’estate

Buena Onda, colpo da novanta: Lorenzo Brighi è il grande acquisto dell’estate

La Buena Onda mette subito le cose in chiaro. Il mercato della formazione di Cervia e Cesenatico parte con un colpo di grande spessore: Lorenzo Brighi è il nuovo giocatore della squadra e rappresenta uno degli acquisti più importanti della prossima stagione di Divisione Regionale 1.

Un innesto di esperienza e qualità, quello di Brighi, che porta con sé un curriculum costruito tra Serie B, Serie A2 e Serie C, oltre a una spiccata capacità realizzativa. Nel corso della sua carriera ha saputo raggiungere anche stagioni da 20 punti di media in Serie C, confermandosi come uno dei giocatori capaci di incidere nelle partite più delicate.

Lorenzo Brighi lascia i Baskers Forlimpopoli

Brighi arriva alla Buena Onda dopo cinque stagioni con i Baskers Forlimpopoli, esperienza culminata con una promozione in Serie B Interregionale conquistata da imbattuti.

Adesso la sua nuova sfida sarà con la formazione di Cervia e Cesenatico, che si prepara ad affrontare il campionato con l’obiettivo di confermare quanto di buono costruito nelle ultime stagioni.

La società lo presenta come un giocatore in grado di cambiare l’inerzia di una partita, grazie alle sue qualità offensive e alla capacità di assumersi responsabilità nei momenti decisivi.

Buena Onda, una neopromossa con ambizioni

L’arrivo di Brighi è anche un messaggio preciso. La Buena Onda non vuole vivere la nuova stagione da semplice neopromossa.

Dopo due promozioni consecutive in due anni, Cervia e Cesenatico si presentano al via della Divisione Regionale 1 con l’intenzione di giocarsi le proprie carte anche contro formazioni più esperte.

L’obiettivo sarà quello di stupire ancora, costruendo una squadra capace di competere fin da subito nel girone B.

Questa sera il primo allenamento a porte aperte

I tifosi potranno vedere subito all’opera il nuovo acquisto. È infatti in programma questa sera il primo allenamento a porte aperte della stagione 2026/27.

L’appuntamento è alle 20.30 al PalaCesenatico, per cominciare a conoscere la nuova Buena Onda e, soprattutto, Lorenzo Brighi.

Il conto alla rovescia verso la nuova stagione è ufficialmente iniziato.