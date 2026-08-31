Cesenatico, alla Caboto è stata una battaglia: l’estate dei pirati conquista tutti

Si è conclusa con un vero e proprio arrembaggio di gioia l’edizione 2026 del centro estivo alla scuola Caboto di Ponente di Cesenatico. Per i mesi di luglio e agosto, la struttura ha ospitato decine di bambini in un’estate a tema “I pirati”, tra giochi, laboratori creativi e cacce al tesoro che hanno trasformato ogni giornata in una battaglia storica.

A gestire il centro, ancora una volta, la cooperativa sociale Il Millepiedi, che quest’anno ha presentato una novità importante: il nuovo referente è Pasquale Salvi. Al suo fianco, il prezioso supporto della coop CAD e della coop Finestra, e soprattutto due colonne portanti, educatori storici del territorio: Marcello Piastra e Mara Della Chiesa.

Un programma ricchissimo: tre volte a settimana tutti al mare e due volte al mese l’uscita più attesa al parco acquatico Atlantica, che ha fatto la gioia dei piccoli pirati.

“Sono stati 2 mesi molto impegnativi, anche con questi caldi, ma abbiamo raggiunto dei numeri molto alti e ci siamo divertiti tantissimo – spiega il referente Pasquale Salvi – Quando hai un gruppo di educatori molto coeso e con la voglia di divertirsi, vincere la battaglia è un gioco da ragazzi.”

Un successo che conferma la Caboto di Ponente come punto di riferimento per le famiglie di Cesenatico e che chiude l’estate 2026 con una bandiera pirata che sventola alta.