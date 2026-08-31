Cesenatico, ultimi controlli estivi della Polizia: 300 persone identificate

Si chiude con gli ultimi servizi di controllo il periodo di attività degli agenti della Polizia di Stato inviati in Riviera come rinforzo per la stagione estiva 2026. Nel fine settimana che ha segnato la fine di agosto, i poliziotti del Presidio di Polizia di Cesenatico hanno svolto gli ultimi servizi prima del rientro nelle rispettive sedi di lavoro.

L’attività si è concentrata soprattutto sulla prevenzione e repressione dei reati e sui controlli lungo le principali vie di accesso alla Riviera, nel tratto compreso tra Cesenatico e San Mauro Mare, con pattugliamenti estesi anche alle zone interne di Savignano e Gatteo.

Venti posti di controllo e quasi 300 persone identificate

A partire da giovedì sera sono stati effettuati 20 posti di controllo su tutto il territorio di competenza. Le volanti si sono alternate nell’arco delle 24 ore, effettuando verifiche sulle principali arterie stradali.

Nel corso dei servizi sono state identificate quasi 300 persone e controllati 115 veicoli. Tra gli occupanti delle automobili sono stati individuati anche diversi soggetti con precedenti di polizia, sottoposti quindi ad accertamenti più approfonditi.

Due patenti ritirate, una per una dose di cocaina

Due sono state le patenti di guida ritirate durante i controlli. Nel primo caso si è trattato di un 70enne cesenate, fermato alla guida della propria automobile con la patente già scaduta. Nel secondo caso la patente è stata ritirata a un cittadino albanese di 30 anni, trovato in possesso di una dose di cocaina durante un controllo stradale. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro amministrativo, mentre il giovane è stato segnalato alla Prefettura per i provvedimenti di competenza.

Dagli accertamenti è emerso inoltre che il 30enne non era ancora in regola con le norme sul soggiorno in Italia. Per questo motivo è stato anche deferito all’autorità giudiziaria per la violazione del Testo Unico sull’Immigrazione.

Hashish alla stazione di Cesenatico

Un altro intervento ha riguardato la stazione ferroviaria di Cesenatico. Tra i passeggeri in arrivo gli agenti hanno rintracciato un 30enne proveniente da Bologna che aveva con sé una quantità di hashish. Gli accertamenti hanno stabilito che la sostanza era destinata all’uso personale. La droga è stata quindi sequestrata e il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Bologna per i provvedimenti previsti dalla normativa.

Due denunce per violazioni sull’immigrazione

Nel corso dei servizi sono stati inoltre segnalati all’autorità giudiziaria due cittadini stranieri per violazioni del Testo Unico sull’Immigrazione. In un caso, il controllo ha permesso di accertare che lo straniero si trovava sul territorio italiano in posizione irregolare. Nel secondo caso, invece, la persona risultava in regola con la normativa sul soggiorno, ma non aveva con sé il permesso di soggiorno o altro documento attestante la regolare presenza in Italia.

La mancata esibizione del documento ha richiesto ulteriori verifiche per accertare la posizione dello straniero sul territorio nazionale e ha portato alla denuncia.

Controlli anche contro furti e comportamenti antisociali

L’attività degli agenti del Presidio di Polizia di Cesenatico non si è limitata ai posti di controllo stradali.

Durante i due mesi di rinforzo estivo, gli interventi hanno riguardato situazioni diverse: controlli di automobili con persone sospette a bordo, liti per futili motivi, soccorsi a persone in difficoltà e segnalazioni dei cittadini relative a comportamenti antisociali. Il quadro degli interventi, secondo la Polizia, è stato sostanzialmente in linea con quello registrato durante la stagione estiva 2025.

Pattugliamenti da Cesenatico a San Mauro Mare

Sono proseguiti inoltre i pattugliamenti, sia con le volanti sia con personale in borghese, nelle aree interne della Riviera.

I controlli hanno interessato il territorio compreso tra Cesenatico, Gatteo, Savignano e San Mauro Mare, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, compresi i furti nelle abitazioni.