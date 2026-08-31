Cesenatico, controlli carabinieri weekend: 6 denunce e 4 segnalati anche per possesso di droghe e armi

Cesenatico, controlli dei carabinieri nel weekend: sei denunce e quattro segnalazioni alla Prefettura

Un weekend di controlli intensificati quello appena trascorso a Cesenatico e nel comprensorio cesenate, dove i carabinieri della Compagnia di Cesena hanno messo in campo i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile insieme alle stazioni dipendenti. L’obiettivo dichiarato era duplice: prevenire e reprimere i reati, e tenere sotto controllo la circolazione stradale, con un’attenzione particolare rivolta alla guida pericolosa e all’uso di alcol e sostanze stupefacenti.

I servizi si sono concentrati soprattutto nelle ore serali e notturne, nelle zone del territorio considerate più sensibili sotto il profilo operativo e lungo le arterie a maggiore scorrimento di traffico. Al termine delle attività, il bilancio parla di sei persone denunciate alla Procura della Repubblica di Forlì e quattro segnalate alla Prefettura di Forlì-Cesena.

Guida in stato di ebbrezza e rifiuto dell’alcoltest

Tra le denunce più numerose figurano quelle legate all’abuso di alcol al volante. Due automobilisti sono finiti nei guai per guida in stato di ebbrezza alcolica, dopo che gli accertamenti hanno rilevato tassi compresi tra 0,96 e 1,28 grammi per litro, ben oltre la soglia consentita dalla legge. Per entrambi è scattato il ritiro della patente, in vista della successiva sospensione da parte della Prefettura, mentre i veicoli sono stati affidati a persone abilitate alla guida.

A un terzo conducente, fermato alla guida di un velocipede in evidente stato di alterazione, è stato invece contestato il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.

Porto d’armi e irregolarità sul soggiorno

Nel corso dei controlli è stato denunciato anche un cittadino bulgaro, trovato in possesso di un coltello di medie dimensioni poi sottoposto a sequestro penale, per porto di armi od oggetti atti a offendere.

Due cittadini stranieri, privi di documenti validi per il soggiorno, sono stati infine denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato: nei loro confronti è stato emesso l’invito a presentarsi in Questura per regolarizzare la propria posizione. Uno dei due, trovato in evidente stato di alterazione da abuso di alcol, è stato inoltre sanzionato per manifesta ubriachezza.

Quattro segnalazioni per droga alla Prefettura

Parallelamente alle denunce, i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura tre uomini e un giovane quali assuntori di sostanze stupefacenti. Nei loro confronti sono stati trovati alcuni grammi di metadone, hashish e marijuana, sostanze che secondo quanto dichiarato sarebbero destinate a uso personale e che sono state sottoposte a sequestro amministrativo.