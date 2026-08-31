Fiumicino in Festa: musica, fede e tradizione romagnola

Torna dall’8 al 13 settembre “Fiumicino in Festa”, l’appuntamento promosso dalla Parrocchia di Fiumicino – Santuario della Beata Vergine delle Grazie, che per quasi una settimana riunirà la comunità tra celebrazioni religiose, musica, spettacoli, gastronomia e momenti dedicati alle famiglie.

Una festa che mette insieme tradizione religiosa e convivialità, con un programma pensato per coinvolgere non solo la comunità parrocchiale, ma anche residenti e visitatori.

Si parte con il Concerto per Maria

Ad aprire il programma musicale, martedì 8 settembre alle 21, sarà il “Concerto per Maria – 4ª edizione”, affidato all’Ensemble d’archi e al coro Alio Modo Canticum. Un appuntamento che accompagnerà l’avvio della festa nel segno della musica e della devozione alla Beata Vergine delle Grazie.

Musica anni ’90 e 2000 con i Forever Young

Venerdì 11 settembre alle 20.30 sarà la volta dei Forever Young, formazione conosciuta sul territorio e protagonista di numerose serate e feste. Il gruppo proporrà un repertorio dedicato soprattutto alla musica degli anni ’90 e 2000, con una serata pensata per far cantare e ballare il pubblico.

Enrico il Pazzo porta a Fiumicino i grandi successi

Sabato 12 settembre alle 21.30 spazio invece a Enrico il Pazzo, conosciuto dj di Radio Sabbia. La serata sarà dedicata ai grandi successi degli anni ’70, ’80 e ’90, con una selezione musicale pensata per attraversare tre decenni di musica e coinvolgere diverse generazioni.

Gran finale con Roberta Cappelletti

Il gran finale di Fiumicino in Festa sarà domenica 13 settembre. Alle 17 sono in programma i Giochi sotto al Campanile, mentre alle 21 arriverà l’Orchestra Roberta Cappelletti, per una serata dedicata alla tradizione del ballo liscio romagnolo.

Una conclusione nel segno della musica popolare romagnola, affidata a una delle interpreti più conosciute del genere.

Le celebrazioni religiose con il nuovo parroco

Accanto agli appuntamenti musicali, il cuore della festa sarà rappresentato dal programma religioso, presieduto dal nuovo parroco don Angelo Rubaconti. La festa sarà anche un’occasione per la comunità di Fiumicino di accogliere il nuovo parroco e condividere con lui uno degli appuntamenti tradizionali della vita parrocchiale.

Il programma prevede:

Giovedì 10 settembre , dalle 20: Santo Rosario, Santa Messa e Adorazione eucaristica.

, dalle 20: Santo Rosario, Santa Messa e Adorazione eucaristica. Venerdì 11 settembre , alle 20: Santo Rosario.

, alle 20: Santo Rosario. Sabato 12 settembre , alle 18: Santo Rosario e alle 18.30 Santa Messa.

, alle 18: Santo Rosario e alle 18.30 Santa Messa. Domenica 13 settembre, alle 11.15: Santa Messa.

La Saletta Ex-Voto e le iniziative per famiglie e bambini

Durante tutte le serate della festa, dalle 19 alle 22, sarà possibile visitare la Saletta Ex-Voto, testimonianza della devozione e della storia religiosa legata al Santuario della Beata Vergine delle Grazie.

Non mancheranno inoltre le iniziative dedicate ai più piccoli, con la Pesca di Beneficenza e i Giochi di legno di Nonno Banter. A completare il programma sarà lo stand gastronomico, aperto ogni sera dalle 19, con le specialità della tradizione culinaria romagnola.