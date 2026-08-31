Gatteo Mare, controlli antidegrado: giovane trovato con hashish

Controlli antidegrado e di prevenzione dei reati a Gatteo Mare nell’ultima settimana. Gli agenti della Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Locale di Gatteo, hanno effettuato diversi servizi nelle zone considerate più sensibili dell’area turistica, con particolare attenzione al tratto compreso tra piazza Romagna Mia, via delle Nazioni e la stazione ferroviaria.

I controlli hanno portato all’identificazione di numerosi giovani presenti nelle diverse aree interessate dai servizi.

Controlli in piazza Romagna Mia

Uno degli interventi è stato effettuato nella serata del 26 agosto, quando gli agenti erano impegnati nelle verifiche in piazza Romagna Mia. Tra le persone controllate è stato identificato anche un 21enne cittadino egiziano, residente nel ravennate e regolarmente presente sul territorio italiano.

Durante il controllo il giovane è stato trovato in possesso di una dose di hashish, che è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Il giovane segnalato alla Prefettura

Il 21enne è stato quindi segnalato alla Prefettura di Ravenna per i provvedimenti di competenza previsti dalla normativa in materia di sostanze stupefacenti.

L’attività rientra nel più ampio programma di controlli di sicurezza a Gatteo Mare, condotto dalla Polizia di Stato insieme alla Polizia Locale, con l’obiettivo di prevenire situazioni di degrado e la commissione di reati nelle aree maggiormente frequentate durante la stagione estiva.