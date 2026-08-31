Gatteo Mare, settembre tra liscio, disco music e Nomadi

Una settimana di musica, ballo e tradizioni romagnole
Settembre si apre con una nuova settimana di appuntamenti a Gatteo Mare, tra musica, ballo, gastronomia e grandi successi della musica italiana. Il programma, diffuso dal Comune di Gatteo, propone quattro serate tra l’Arena Rubicone e Piazza della Libertà.
Martedì 1 settembre il Liscio Day
Il primo appuntamento è in programma martedì 1 settembre alle 21.30 all’Arena Rubicone con il consueto Liscio Day, la serata settimanale dedicata al ballo romagnolo insieme a Moreno il Biondo.
L’accesso è riservato ai possessori di App/Card GMSV abilitata oppure di Teo Pass/Teo Card.
Mercoledì torna la Comero’Disco
Mercoledì 2 settembre, alle 22, l’Arena Rubicone ospita invece la Comero’Disco, serata dedicata alla disco music e ai balli. Per i partecipanti è previsto anche il cocomero offerto.
Anche in questo caso l’ingresso è riservato ai possessori di App/Card GMSV abilitata oppure di Teo Pass/Teo Card.
Venerdì spazio alle Cantarelle
Venerdì 4 settembre appuntamento in Piazza della Libertà alle 19.30 con Cantarelle in Piazza.
Lo stand gastronomico proporrà le tipiche frittelle dolci della cucina povera romagnola. L’iniziativa è curata dall’Associazione Uniti per Gatteo e dal Centro Auser Giulio Cesare, con offerta libera.
Sabato il tributo ai Nomadi
A chiudere la settimana sarà il Rubicone Live, sabato 5 settembre alle 21.30 all’Arena Rubicone.
Sul palco gli Aironi Bianchi, tribute band dei Nomadi, proporranno un concerto dedicato ai grandi successi della storica formazione italiana e alla musica di Augusto Daolio e Beppe Carletti.
L’ingresso è gratuito.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio IAT Gatteo Mare, al numero 0547 86083.