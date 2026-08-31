Cesenatico, inaugurato il nuovo asilo nido di via Leone: 59 bambini dal 10 settembre

È stato inaugurato il nuovo asilo nido di via Leone a Cesenatico, una struttura che accoglierà 59 bambine e bambini a partire dal 10 settembre, con una novità importante per i servizi educativi della città: la presenza di una sezione lattanti da 10 posti, servizio che finora non era presente a Cesenatico.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Matteo Gozzoli, gli assessori Emanuela Pedulli e Mauro Gasperini, il consigliere comunale William Spinelli, i professionisti che hanno seguito la realizzazione dell’opera e le professioniste della Società Cooperativa Dolce, che gestirà il nuovo nido.

Un nido pensato per i bambini

La nuova struttura è stata progettata con particolare attenzione alla sostenibilità, al comfort e alla qualità degli spazi. Il nido potrà utilizzare fonti di energia rinnovabile e dispone di sistemi di illuminazione e di riduzione dell’impatto acustico pensati per migliorare il benessere dei bambini nelle sezioni e nella grande piazza centrale destinata alle attività comuni.

Gli interni sono stati progettati dallo studio Iotti + Pavarani di Reggio Emilia, con l’esperienza di Reggio Children, e con il supporto del coordinamento pedagogico della Società Cooperativa Dolce.

Grande attenzione è stata riservata agli arredi e alle finiture. L’obiettivo è creare ambienti più caldi, raccolti e familiari, ma allo stesso tempo capaci di stimolare il gioco, l’esplorazione, la creatività e l’autonomia.

La piazza centrale come spazio per gioco e relazione

Uno degli elementi caratterizzanti del nuovo nido è la grande piazza centrale, concepita come uno spazio comune articolato in diverse aree.

Sono presenti una parete atelier con lavagna, tavolo luminoso, nicchie e contenitori, un albero-libreria dedicato alla lettura e alle attività condivise, cavalletti per la pittura, spazi per i travestimenti, un grande tappeto morbido per le attività motorie e altre aree dedicate al gioco e al racconto.

Anche le quattro sezioni sono state organizzate in modo differenziato in base alle fasce d’età, con aree morbide per lettura e gioco, librerie, spazi per il gioco simbolico, cucine e mercati, carrelli per i materiali e dispositivi per le attività di atelier.

Per i bambini più piccoli sono stati invece previsti arredi primi-passi, superfici morbide, nicchie a specchio ed elementi di appoggio per accompagnare le prime esperienze motorie e di esplorazione.

Un investimento complessivo da 760 mila euro

La realizzazione del nuovo asilo nido è stata possibile grazie a 330 mila euro di finanziamento PNRR, assegnati attraverso un decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e dei servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

Il Comune ha integrato il quadro economico con 150 mila euro di fondi comunali. A questi si sono aggiunti altri 280 mila euro destinati all’allestimento degli interni, del centro di cottura e del giardino.

L’importo complessivo degli investimenti indicati nel progetto arriva quindi a 760 mila euro. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Lacky Impianti Elettrici S.r.l. di Imola.

Gozzoli: «Una risorsa preziosa per tutta la comunità»

«Siamo contenti di inaugurare questa nuova struttura – spiegano il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Emanuela Pedulli – che ospiterà anni fondamentali nella formazione di bambine e bambini di Cesenatico».

Per il sindaco e l’assessore il nuovo nido rappresenta una risorsa per il sistema educativo cittadino, grazie a spazi progettati specificamente per i più piccoli.

Particolare soddisfazione è stata espressa per l’apertura della sezione lattanti, che ha già raggiunto le 10 iscrizioni disponibili. «Segno che le famiglie della città avevano bisogno di questo servizio», sottolineano Gozzoli e Pedulli.

Il nuovo anno educativo partirà quindi con una struttura rinnovata e con una nuova opportunità per le famiglie di Cesenatico.