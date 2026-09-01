Basket CerviaCesenatico, al via le giornate di prova

Si tratta di giornate di prova gratuita , con gli allenatori e gli istruttori del Basket CerviaCesenatico, divise per fasce di età.

In avvio di stagione sportiva, il Basket CerviaCesenatico organizza alcune giornate di Basketball experience per far conoscere la pallacanestro e le attività della società alle ragazze e ai ragazzi del territorio.

Al via da giovedì 4 settembre le giornate di prova per i ragazzi e le ragazze del territorio.

L’organizzazione

Per i ragazzi e le ragazze degli anni 2014 e 2015, ecco i due appuntamenti previsti:

giovedì 3 settembre dalle 17 alle 19 al palasport di Cesenatico, in via Magellano 23;

dalle 17 alle 19 al palasport di Cesenatico, in via Magellano 23; venerdì 4 settembre dalle 17 alle 19 a Cervia, in via Pinarella 66 (il campo alle spalle del palasport).

Per i ragazzi e le ragazze nati fra il 2016 e il 2020:

giovedì 10 settembre a Cesenatico via Magellano n.23

a Cesenatico via Magellano n.23 venerdì 11 settembre a Cervia in via Pinarella 66, sempre dalle 17 alle 19.

Le giornate di prova sono gratuite. Chi partecipa riceverà un gadget in omaggio, e avrà uno sconto del 20% sull’eventuale iscrizione alla stagione.