Arte, filosofia e carpe Koi: un nuovo appuntamento tra natura e cultura

Alla scoperta delle carpe Koi con Luca Ceredi

Mercoledì 2 settembre, a partire dalle ore 17:30, la Luca Ceredi Koi Farm di Borello (via Scanello 840) ospiterà un nuovo e atteso incontro dedicato all’arte e alla natura, dopo il grande successo delle precedenti edizioni.

Immergersi nella cultura orientale

L’evento offrirà ai partecipanti l’opportunità di immergersi nella bellezza di questo spazio verde grazie a un percorso che unisce la cultura orientale, la filosofia dei giardini zen e il fascino delle carpe Koi. Luca Ceredi accoglierà il pubblico direttamente all’interno del laghetto più grande della farm, guidandolo alla scoperta di questi straordinari animali d’affezione, dei loro nomi poetici e del profondo legame che li unisce alla tradizione e alla contemplazione.

Il programma

Con il calare della luce e l’arrivo del crepuscolo, il programma culturale entrerà nel vivo con la conversazione curata dal prof. Mirko Orioli, che approfondirà il rapporto tra gli animali acquatici e le arti visive, offrendo spunti di riflessione tra estetica e iconografia. Per l’intera durata dell’evento sarà attivo un food truck in grado di soddisfare ogni preferenza gastronomica, con proposte di cucina tradizionale, vegetariana e vegana per chi desidera cenare o concedersi un momento di convivialità all’aperto.

Consigli utili

Trattandosi di un appuntamento all’aperto nelle ore serali, gli organizzatori consigliano di portare con sé un telo da stendere sull’erba — data la disponibilità limitata di sedute — e un indumento più pesante per la sera, utile per ripararsi dalla brezza che caratterizza il calar del sole in quella zona.

La partecipazione richiede la prenotazione obbligatoria, da effettuare inviando un’email a profmirkoorioli@gmail.com che fornirà tutte le informazioni.