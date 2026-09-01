Cesenatico, arriva il grande beach tennis: ITF Sand Series

A Cesenatico arriva il grande beach tennis: in Piazza Costa i campioni dell’ITF Sand Series

Dal 1° al 6 settembre l’Arena Beach ospita uno dei quattro tornei Sand Series al mondo. Attesi circa 700 atleti da 16 nazioni

Sei giorni di grande beach tennis a Cesenatico

Cesenatico si prepara a diventare per sei giorni una delle capitali mondiali del beach tennis.

Dal 1° al 6 settembre 2026, l’Arena Beach di Piazza Costa ospita l’ITF Beach Tennis Sand Series, prestigiosa tappa dell’ITF Beach Tennis World Tour e uno degli appuntamenti più importanti della stagione internazionale.

Si tratta di uno dei soli quattro tornei Sand Series organizzati nel mondo nel 2026. In Riviera arriveranno quindi alcuni dei migliori giocatori internazionali, alla ricerca di punti importanti per la qualificazione all’evento conclusivo del circuito mondiale.

Sono circa 700 gli atleti attesi, con iscrizioni ancora aperte. Al momento sono già rappresentate 16 nazioni.

In palio un montepremi da 100 mila dollari

Il programma internazionale prevede le competizioni di doppio maschile, doppio femminile e doppio misto.

Il montepremi complessivo è di 100.000 dollari: 90.000 saranno destinati ai tabelloni di doppio maschile e femminile, mentre 10.000 saranno riservati al doppio misto.

I tabelloni principali maschili e femminili vedranno al via 48 coppie, mentre quelli di qualificazione saranno composti da 32 coppie.

Le qualificazioni sono in programma l’1 e il 2 settembre. Dal 3 al 6 settembre si entrerà invece nel vivo della competizione con i tabelloni principali.

Non solo campioni internazionali

La settimana del beach tennis a Cesenatico non sarà però dedicata soltanto al circuito internazionale.

Il programma comprende infatti anche numerosi appuntamenti rivolti al movimento nazionale, dai giovani agli atleti più esperti.

In calendario ci sono il Master Finale della Beach Next Generation Cup, riservato ai migliori giovani qualificati durante la stagione, e i tornei FITP Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18.

Spazio anche alle categorie Over 45 e Over 55 e ai tornei FITP Open maschili e femminili.

Una formula che porterà sulla spiaggia di Piazza Costa campioni internazionali, giovani promesse e appassionati di tutte le età.

La presentazione al Palazzo del Turismo

La manifestazione è stata presentata questa mattina al Palazzo del Turismo di Cesenatico.

All’incontro erano presenti Raimondo Ricci Bitti, consigliere FITP, Gaia Morara, assessora allo Sport e al Turismo del Comune di Cesenatico, Francesca Lucchi, consigliera della Regione Emilia-Romagna, Gilberto Fantini, presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna, Jessica Tinazzi, in rappresentanza del main sponsor Heroe’s, e Simona Bonadonna, direttrice del torneo.