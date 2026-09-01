Cesenatico, Villa Celeste: closing party

Ultimo appuntamento
Ultimo appuntamento della rassegna “Varietà”, mercoledì 2 settembre alle ore 20.
“Varietà”, che spettacolo di serata è a Ponente di Cesenatico presso Villa Celeste ed unisce la buona musica, la cucina e il format di intrattenimento sempre diverso in ogni puntata.
Il divertimento inizia al tramonto, con possibilità di aperitivo, cena alla carta oppure pizza. Durante la cena è in programma l’intrattenimento musicale e il coinvolgimento del pubblico con il format “Varietà”, che unisce canzoni, giochi ed ospita Performer a tema, diversi in ogni serata.
Il format
Il format è realizzato in collaborazione con lo staff “Eventi Over” ed è in programma ogni mercoledì sera d’estate a Villa Celeste, in una suggestiva cornice che unisce musica, divertimento e spettacolo dal tramonto a mezzanotte. Ed è l’idea giusta per uscire a metà settimana, interrompendo la routine della settimana e ritrovandosi insieme nella spiaggia di Ponente a Cesenatico.
Le selezioni musicali sono a cura dei DJ Robertino Relight e Japi, insieme alla voce di Franz Collini.
Per informazioni e prenotazioni: 393 2661292 oppure 389 6877630
ps: foto di repertorio