Cesenatico, Villa Celeste: closing party

Il format è realizzato in collaborazione con lo staff “Eventi Over” ed è in programma ogni mercoledì sera d’estate a Villa Celeste, in una suggestiva cornice che unisce musica, divertimento e spettacolo dal tramonto a mezzanotte. Ed è l’idea giusta per uscire a metà settimana, interrompendo la routine della settimana e ritrovandosi insieme nella spiaggia di Ponente a Cesenatico.

Le selezioni musicali sono a cura dei DJ Robertino Relight e Japi, insieme alla voce di Franz Collini.

Per informazioni e prenotazioni: 393 2661292 oppure 389 6877630

ps: foto di repertorio