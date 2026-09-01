Fondazione Maratona Alzheimer: tutte le iniziative

Nell’occasione sono intervenuti: Andrea Bertani , assessore alla Sostenibilità ambientale e Trasparenza del Comune di Cesena; Jacopo Agostini, assessore al Bilancio e tributi, patrimonio e demanio, affari generali e ufficio legale, rapporti con le società partecipate del Comune di Cesenatico; Stefano Montalti , presidente della Fondazione Maratona Alzheimer; Giorgia Battelli, presidente ASD Maratona Alzheimer. Ha moderato Daniele Menarini , direttore della rivista “Correre”. L’assessore Andrea Bertani ha voluto porre l’attenzione sul particolare sforzo compiuto dall’organizzazione al fine di realizzare un’edizione ancora più sostenibile rispetto agli anni passati: “Siamo particolarmente orgogliosi della scelta compiuta a favore della sostenibilità ambientale: gli atleti saranno forniti di un bicchiere monouso che verrà consegnato all’avvio della Maratona e restituito al traguardo, evitando così una dannosa produzione di rifiuti. Il Comune di Cesena, insieme al Comune di Cesenatico, si è impegnato in un lavoro di squadra che ha garantito, ad esempio, l’organizzazione della logistica durante le manifestazioni della marcia e della Maratona”. L’assessore Jacopo Agostini ha voluto sottolineare il ruolo svolto dalla Maratona: “ La Maratona Alzheimer è un evento importante per tutto il territorio romagnolo perché da anni coniuga aspetti fondamentali per il tessuto sociale: lo sport in primis, l’attività all’aria aperta per le famiglie e uno spiccato tratto di impegno sociale con riflessioni e obiettivi importanti e attuali nella società di oggi. Siamo felici, come Comune, di essere da sempre protagonisti di questo progetto che vive e pulsa tutto l’anno”.

Il calendario degli eventi

Come sempre tutto si svolgerà tra Cesena e Cesenatico. A cominciare dalla “Vacanza che non si dimentica”. La vacanza inclusiva, già in corso da ieri, per le persone con demenza e le loro famiglie (Cesenatico 31 agosto – 7 settembre), è parte integrante del progetto europeo ADRINCLUSIVE (Fondazione Maratona Alzheimer è uno dei partner) sulle vacanze e il turismo accessibili alle persone con fragilità. Non si tratta solo di consentire un periodo di riposo e di svago alle persone con demenza e ai loro caregiver, ma anche di affrontare il tema dello stigma sociale e del conseguente isolamento di cui soffrono le persone con Alzheimer e di proporre una nuova visione del prendersi cura. Cura non solo della malattia, ma della persona.

Dal 3 e il 4 settembre sarà invece la volta della quinta edizione del Forum nazionale dei Caffè Alzheimer.

Il titolo di quest’anno, «Arte e cura: nuovi modelli assistenziali e linguaggi espressivi», si concentrerà sulle evidenze scientifiche delle pratiche assistenziali e dei linguaggi dell’arte come approccio di cura fondata sulla relazione empatica, sull’ascolto attivo, sul rispetto dei valori e sul coinvolgimento emotivo delle persone.

Di particolare interesse è la prima giornata: «Verso l’inserimento dei Caffè Alzheimer nelle Linee guida sulle demenze dell’Istituto Superiore di Sanità». È qui infatti che si gioca una partita di lungo periodo: trasformare un’esperienza diffusa e amata, quella dei Caffè, in un intervento riconosciuto dal sistema sanitario. Il contributo che la Fondazione Maratona Alzheimer intende portare a questo obiettivo ha un nome preciso, lo studio PROCAD, in corso in quaranta centri della rete del Caffè Alzheimer Diffuso, concepito per raccogliere in modo sistematico le evidenze sull’efficacia dei Caffè Alzheimer e costruire così la base scientifica necessaria al loro riconoscimento nelle Linee guida nazionali. È il passaggio che può dare alla rete uno statuto stabile e nuove responsabilità. Alla tavola rotonda, moderata da Laura Calzà, direttore scientifico della Fondazione IRET e presidente del Comitato scientifico della Fondazione, parteciperanno Stefano Boffelli (Associazione Italiana di Psicogeriatria), Stefano Govoni (Università di Pavia) e Stefano Montalti (Fondazione Maratona Alzheimer).

Nel corso della plenaria di chiusura del Forum (4 settembre ore 12), la Fondazione consegnerà, in vista del 21 settembre, Giornata Mondiale dell’Alzheimer, all’assessore alla salute della Regione Emilia-Romagna, Massimo Fabi, un documento di sintesi sul contributo delle attività psicosociali al benessere delle persone con Alzheimer, con l’auspicio che la pratica dei caffè non solo si sviluppi uniformemente sul territorio nazionale, ma possa essere sostenuta dal SSN. Il Direttore del Clust-ER Health Emilia Romagna che sostiene il 5° Forum dei Caffè Alzheimer, Sauro Vicini, ha così dichiarato: “Il Clust- ER Health dell’Emilia- Romagna ha scelto di sostenere il 5° Forum Caffè Alzheimer perchè crede nel valore di spazi di confronto come motore di innovazione sociale e sanitaria. Il miglioramento della qualità della vita del paziente/ individuo è l’obiettivo principe attorno a cui si muovono le nostre filiere, che vanno dallo sviluppo di terapie avanzate all’integrazione dei servizi socio sanitari pubblici e privati. L’Alzheimer e le demenze rappresentano una sfida importante, che richiede approcci integrati, evidenza scientifica e soluzioni condivise, sia dal punto di vista clinico che assistenziale. Sostenere il Forum, col suo formato partecipativo, significa rafforzare da un lato l’ecosistema regionale, dall’altra cogliere ogni opportunità per trasformareMaratona Alzheimer è un’eccellenza della Wellness Valley e un evento ufficiale della Wellness conoscenza e divulgazione in azioni concrete, con lo sviluppo di servizi e tecnologie di precisione. Per Clust- ER Health è un investimento sul futuro della sanità emiliano-romagnola”.

Domenica 13 Settembre si passa invece alla parte sportiva e solidale insieme delle attività in calendario.

Alle 8.30 di domenica mattina, dall’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena (Piazzale Olimpia) fino al Parco di Levante di Cesenatico, si snoderà La Grande Marcia per i diritti delle persone con demenza:

16 chilometri percorsi insieme, con spirito di solidarietà e in difesa dei diritti delle persone con demenza. Nel 2025 vi hanno preso parte oltre 6.000 persone tra i quali il Cardinale Matteo Maria Zuppi e il Presidente Romano Prodi.

È previsto anche un percorso di 8 chilometri, adatto a tutti: la Piccola Marcia da Macerone a Cesenatico che permetterà di unirsi agli altri camminatori in arrivo da Cesena. Infine, è possibile partecipare alla Mini Marcia di 2 km, dal Grattacielo al parco di Levante di Cesenatico.

E sempre domenica 13 si svolgerà la gara podistica da cui tutto ha avuto inizio e che quest’anno ha raggiunto la sua XV edizione: la Mezza Maratona FIDAL – VIII Memorial Azeglio Vicini. È una gara competitiva con partenza da Piazza del Popolo di Cesena, alle 8, con traguardo al Parco di Levante di Cesenatico. La gara si svolge in collaborazione con il Panathlon Club Cesena. È ancora possibile iscriversi sul sito fino all’8 Settembre e poi, il 12 Settembre al Village del Parco di Levante a Cesenatico, e fino a 1 ora prima della partenza, fino a esaurimento dei pettorali.

Anche quest’anno si rinnova la partnership tra Maratona Alzheimer, Technogym e Wellness Foundation. Da sempre Technogym sostiene la ricerca sull’Alzheimer e l’assistenza alle persone che convivono con questa patologia, condividendo l’impegno nel trasformare sport e movimento in un gesto concreto di solidarietà, capace di promuovere salute, benessere e qualità della vita a ogni età. Week – la settimana del movimento e dei sani stili di vita, che a settembre giungerà alla sua 11ª edizione. In occasione della Wellness Week, la Wellness Foundation realizzerà sessioni di esercizio fisico nel nuovo Giardino Alzheimer, rivolte in particolare agli over 65, per contrastare l’isolamento sociale e il declino fisico e cognitivo e promuovere l’invecchiamento attivo e il benessere della comunità.