Imola, impugna il coltello e uccide il marito

Omicidio a Imola in un condominio

Tragedia ad Imola, dove una donna ha accoltellato a morte il marito, classe 1948. L’uomo era allettato; i Carabinieri, nella ricostruzione dei fatti, stanno considerando anche lo stato di salute della moglie. Al momento del fatto, al terzo piano del condominio al numero 1 di via Bellini nel quartiere Pedagna, pare non fosse presente la badante, uscita per commissioni.

Al rientro, ha allertato i soccorsi. I coniugi erano stati contitolari, insieme al fratello dell’uomo, del ristorante il Campanaccio sulla via Emilia.