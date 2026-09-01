Incidente auto-moto in via Montiano a Cesena: ferito 56enne

Incidente tra auto e moto tra via Montiano e via Pitagora: motociclista trasferito al Bufalini

Incidente questa mattina, intorno alle 10, un 56enne, Zamagni Massimo, è rimasto ferito e ha riportato diverse frattureall’incrocio tra via Montiano e via Pitagora, a Cesena. Lo scontro ha coinvolto un’autovettura e una moto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Cesena, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, insieme al personale sanitario del 118.

Lo scontro durante la svolta

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia locale, l’automobile stava percorrendo via Montiano in direzione Calisese. Durante la manovra di svolta per immettersi in via Pitagora, il conducente avrebbe omesso di dare la precedenza a destra al motociclo che proveniva dal senso opposto.

Motociclista trasportato al Bufalini

Il 56enne è stato soccorso dal personale sanitario. Era cosciente, ma nell’incidente avrebbe riportato fratture multiple.

Dopo le prime cure, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato affidato alle cure dei sanitari in codice di media gravità.

Il conducente dell’autovettura, un uomo di 51 anni, è invece rimasto illeso.

Circolazione modificata durante i soccorsi

Per permettere ai sanitari di intervenire e agli agenti della Polizia locale di effettuare i rilievi, la circolazione nella zona è stata temporaneamente modificata.

È stato istituito un senso unico alternato per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.