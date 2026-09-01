Memorial Pantani: appuntamento al 12 settembre

” Si è svolta questa mattina a Riccione la conferenza stampa di presentazione del Memorial Pantani che si correrà sabato 12 settembre . Sempre con l’organizzazione del G.S. Emilia, la corsa celebra la memoria del Pirata ed è un appuntamento fisso per la Romagna” – comincia così.

“Il percorso partirà da Riccione e si concluderà a Cesenatico. Il gran finale sarà affidato al tradizionale circuito cittadino, con due lunghi rettilinei da ripetere quattro volte, fino all’arrivo in Viale Carducci, nei pressi del monumento a Pantani: un epilogo suggestivo, nel segno del ricordo e della passione ciclistica. Anche nel 2026 il Memorial Marco Pantani sarà valido come prova della Coppa Italia delle Regioni, aggiungendo ulteriore valore tecnico e agonistico a una manifestazione che si prepara ad accogliere un campo di partecipazione internazionale di assoluto livello” – prosegue e conclude.

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