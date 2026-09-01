Sant’Angelo Live, gran finale con i Margò 80

Sant’Angelo Live, mercoledì 2 settembre il gran finale con i Margò 80

In Piazza Fracassi l’ultimo appuntamento della rassegna musicale organizzata dal Comune di Gatteo. Spettacolo alle 21, ingresso libero

Si chiude mercoledì 2 settembre l’edizione 2026 di “Sant’Angelo Live”, la rassegna di musica dal vivo promossa dal Comune di Gatteo in Piazza Fracassi, nella frazione di Sant’Angelo.

A salutare il pubblico sarà la Margò 80, cover band che porterà sul palco un repertorio dedicato ai grandi successi della musica dance italiana e internazionale degli anni ’80, ’90 e 2000.

Lo spettacolo inizierà alle 21 e sarà a ingresso libero.

Una rassegna molto partecipata

Quella di mercoledì sarà la serata conclusiva della quinta edizione di Sant’Angelo Live, che secondo l’amministrazione comunale ha registrato un ottimo successo di pubblico.

«Anche questa quinta edizione di Sant’Angelo Live si chiude con grande soddisfazione – dichiara l’assessora alla Cultura Stefania Bolognesi –. La rassegna ha registrato un ottimo successo di pubblico, confermandosi un appuntamento atteso e sentito dalla comunità di Sant’Angelo».

L’assessora ha inoltre sottolineato il contributo dell’Associazione Vitainsieme, che ha collaborato alla realizzazione della rassegna e delle serate.

Appuntamento in Piazza Fracassi

L’ultimo appuntamento è quindi fissato per mercoledì 2 settembre alle ore 21 in Piazza Fracassi, a Sant’Angelo di Gatteo.

Una serata all’insegna della musica e dei grandi successi dance, pensata per chiudere l’estate della frazione con una festa aperta a tutta la comunità.

Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca G. Ceccarelli allo 0541 932377 oppure l’URP allo 0541 935521