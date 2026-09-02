Ex Nuit, il Comune coinvolge i cittadini: affidato il percorso partecipativo

Il futuro dell’area ex Nuit di Cesenatico passa anche dal coinvolgimento dei cittadini. Il Comune ha infatti affidato a una società specializzata il servizio di coordinamento, formazione e facilitazione del percorso partecipativo “Tutti in pista per l’ex Nuit!”, pensato per raccogliere idee, esigenze e priorità della comunità sulla rigenerazione urbana dell’area.

Il progetto nasce nell’ambito della legge regionale sulla partecipazione e punta a coinvolgere la cittadinanza nella definizione delle scelte relative a uno dei comparti più importanti della città.

Il Comune di Cesenatico aveva presentato alla Regione Emilia-Romagna la richiesta di contributo per il progetto “Tutti in pista per l’ex Nuit! – Raccogliere voci, definire priorità: la cittadinanza partecipa alla rigenerazione urbana dell’area ex Nuit”. Il progetto è stato inserito in graduatoria e ammesso al finanziamento regionale per 15mila euro.

Ex Nuit, cosa prevede la riqualificazione

Il percorso partecipativo si inserisce in un quadro progettuale che è stato recentemente modificato attraverso una rimodulazione approvata dal consiglio comunale.

Tra le novità principali c’è la rinuncia, da parte dei privati, alla realizzazione del previsto condominio di 14 piani. La volumetria viene invece redistribuita su una superficie più ampia, attraverso l’acquisizione di altre due ex colonie destinate alla demolizione.

Il nuovo assetto prevede infatti interventi sulle superfici dell’ex colonia Gioiosa e dell’ex colonia Cif, già previste nel progetto precedente, ai quali si aggiungono l’ex colonia Adria e l’ex colonia Letizia. Questi ultimi due edifici saranno demoliti e non verranno ricostruiti, con l’azzeramento delle volumetrie oggi esistenti.

Un’altra novità riguarda la cessione al Comune di un’area di circa 1.500 metri quadrati, corrispondente alla zona fronte mare oggi occupata dall’ex colonia Cif.

L’area sarà trasformata in un giardino pubblico, con giochi e arredi, realizzato a spese del privato per un valore complessivo di circa 416mila euro. Si tratta quindi di una porzione significativa del comparto che, con il nuovo accordo, verrà destinata a uso pubblico.

La rimodulazione interviene anche sul sistema dei parcheggi. È prevista la realizzazione di un corpo di fabbrica destinato ai parcheggi pertinenziali fuori terra, che si aggiungerà ai quattro parcheggi privati già distribuiti all’interno del comparto.

Dal progetto sono invece stati eliminati i parcheggi interrati, previsti in precedenza. La scelta è legata anche alle caratteristiche dell’area, considerata a elevatissima probabilità di allagamento.

“Tutti in pista per l’Ex Nuit”: cittadini protagonisti

È però il nuovo percorso partecipativo la principale novità sul fronte delle decisioni relative all’area.

L’obiettivo di “Tutti in pista per l’ex Nuit!” è raccogliere i contributi della cittadinanza e definire, attraverso il confronto, le priorità per la futura rigenerazione urbana dell’ex Nuit.

Affidato a Eubios il coordinamento del percorso

Per realizzare il progetto, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario affidare all’esterno il servizio di coordinamento, formazione e facilitazione del percorso partecipativo, non disponendo internamente di figure con le competenze specifiche necessarie.

Dopo l’analisi delle tre offerte ricevute, il Comune ha individuato come proposta più idonea quella presentata dalla società Eubios s.r.l., con sede a Bologna.

Alla società è stato quindi affidato il servizio relativo a “Tutti in pista per l’ex Nuit!” per un corrispettivo di 12.295,08 euro oltre Iva al 22%.