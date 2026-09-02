Quando l’ironia fa centro: tra b&b improvvisati e immobili fantasma

L’ironia mette in luce un neo sul porto canale

Un piccolo colpo di genio in quello che è un neo sul porto canale. “B&b e affitti brevi” scritto con il gesso nel portone arrugginito (non in corten, ruggine naturale) di quella che era un’officina nell’asta di ponente del porto. Purtroppo la struttura in foto e la casa accanto presentano i segni del tempo e anche di un incendio avvenuto nel 2020 che ne ha messo a repentaglio la stabilità. Da allora non pare che sia stato fatto nulla per migliorarne l’aspetto. All’epoca prese fuoco una trave in legno di un solaio, ma l’intervento dei pompieri circoscrisse il focolaio scongiurando ulteriori propagazioni. Il tutto non è in un angolo isolato, ma in bella mostra nel passeggio del porto tra i più fotografati e passeggiati d’Italia. Un fatto che stride anche con le recenti imposizioni della soprintendenza che obbliga al rispetto e al decoro gli esercenti.

Tematica già presente nel quartiere

La questione dello stato della struttura è stato all’ordine del giorno anche del quartiere di Ponente che già mesi fa aveva portato la tematica nella propria assemblea. Ora arriva anche una semplice scritta ironica che però colpisce nel segno. Manca la scritta “Chiamare ore pasti” e la risposta “Mangia pure tranquillo” per completare l’opera.