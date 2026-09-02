A scuola il 31 agosto e il turismo? Falzaresi: “Ci andrei cauto”

Scuola ai primi di settembre, quali effetti per il turismo?

Esperimento tutto Regionale quello che ha visto il ritorno sui banchi di scuola lo scorso 31 agosto, per i più piccoli tra i 6 e gli undici anni.

L’obiettivo della Regione Emilia Romagna è quello di andare incontro alle esigenze di alcune famiglie, offrendo ai loro figli attività extra scolastiche gratuite con adesione a base volontaria.

Tutto quanto premesso, se e come si concilia il ritorno sui banchi di scuola con i numeri del turismo?

“Cautela con certi esperimenti”

Abbiamo interpellato chi del settore, Andrea Falzeresi. È un imprenditore turistico romagnolo, noto principalmente per essere il fondatore e la mente dietro al Club Family Hotel, una delle catene alberghiere specializzate nel turismo per famiglie più grandi e importanti d’Italia e d’Europa. «Sicuramente per il settore turistico – ha detto – la quindicina di settembre è molto importante. Capisco che per le famiglie sia importante garantire assistenza a chi non parte, però dall’altra parte va considerato che è un mese prevalentemente turistico e l’80/90% del nostro target sono le famiglie. Il vantaggio di andare in vacanza a settembre, tra l’altro, è quello di godere di prezzi inferiori. La sperimentazione va quindi valutata approfonditamente: in futuro, infatti, se altre regioni ci imiteranno, come Lombardia e Veneto, si potranno avere ripercussioni. Ci andrei cauto con certi esperimenti”».

La formula all inclusive per famiglie

Originario di Savignano sul Rubicone e residente a Cesenatico, la storia imprenditoriale di Falzaresi è caratterizzata da diverse tappe chiave. Ha ideato, progettato e registrato un vero e proprio format di vacanza all inclusive dedicato esclusivamente alle famiglie con bambini, introducendo servizi innovativi e pensati su misura (come la presenza di un pediatra gratuito in struttura, aree giochi dedicate e formule di intrattenimento continuo). Sotto la sua guida, il gruppo è cresciuto costantemente fino a comprendere numerose strutture alberghiere di successo distribuite tra le principali località della Riviera Romagnola (come Cesenatico, Milano Marittima e Riccione), gestendo migliaia di camere e centinaia di dipendenti.