Notizie

A scuola il 31 agosto e il turismo? Falzaresi: “Ci andrei cauto”

Redazione2 Settembre 2026
falzaresi turismo

Scuola ai primi di settembre, quali effetti per il turismo?

Esperimento tutto Regionale quello che ha visto il ritorno sui banchi di scuola lo scorso 31 agosto, per i più piccoli tra i 6 e gli undici anni.

L’obiettivo della Regione Emilia Romagna è quello di andare incontro alle esigenze di alcune famiglie, offrendo ai loro figli attività extra scolastiche gratuite con adesione a base volontaria.

Tutto quanto premesso, se e come si concilia il ritorno sui banchi di scuola con i numeri del turismo?

“Cautela con certi esperimenti”

Abbiamo interpellato chi del settore, Andrea Falzeresi. È un imprenditore turistico romagnolo, noto principalmente per essere il fondatore e la mente dietro al Club Family Hotel, una delle catene alberghiere specializzate nel turismo per famiglie più grandi e importanti d’Italia e d’Europa. «Sicuramente per il settore turistico – ha detto – la quindicina di settembre è molto importante. Capisco che per le famiglie sia importante garantire assistenza a chi non parte, però dall’altra parte va considerato che è un mese prevalentemente turistico e l’80/90% del nostro target sono le famiglie. Il vantaggio di andare in vacanza a settembre, tra l’altro, è quello di godere di prezzi inferiori. La sperimentazione va quindi valutata  approfonditamente: in futuro, infatti, se altre regioni ci imiteranno, come Lombardia e Veneto, si potranno avere ripercussioni.  Ci andrei cauto con certi esperimenti”».

La formula all inclusive per famiglie

Originario di Savignano sul Rubicone e residente a Cesenatico, la storia imprenditoriale di Falzaresi è caratterizzata da diverse tappe chiave. Ha ideato, progettato e registrato un vero e proprio format di vacanza all inclusive dedicato esclusivamente alle famiglie con bambini, introducendo servizi innovativi e pensati su misura (come la presenza di un pediatra gratuito in struttura, aree giochi dedicate e formule di intrattenimento continuo). Sotto la sua guida, il gruppo è cresciuto costantemente fino a comprendere numerose strutture alberghiere di successo distribuite tra le principali località della Riviera Romagnola (come Cesenatico, Milano Marittima e Riccione), gestendo migliaia di camere e centinaia di dipendenti.

Unisciti al nostro canale Whatsapp

Tags:

Share