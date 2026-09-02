Il 3 settembre alle 18, il terrazzo della Biblioteca Comunale ospiterà l’incontro con l’autore. Un viaggio visivo per esplorare il ricordo, l’assenza e i legami fraterni

Una serata dedicata all’immagine, alla memoria e alla profonda riflessione intima. Giovedì 3 settembre, alle ore 18:00, la suggestiva cornice del terrazzo della Biblioteca Comunale di Cesenatico ospiterà la presentazione ufficiale di “Where the sea ends”, il libro fotografico di Lorenzo Manca.

L’evento, organizzato dall’associazione Progetto Porto e realizzato con il patrocinio del Comune di Cesenatico, vedrà la partecipazione dell’autore in dialogo con Lara Conama (della realtà editoriale Lotta Books) e Bianca Tremendelli, che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle pagine e delle atmosfere dell’opera.

“Where the sea ends”

“Where the sea ends” non è solo una raccolta di fotografie, ma un vero e proprio percorso personale di elaborazione e ricerca. Come lo descrive lo stesso Manca, il libro è «un viaggio nel tentativo di trovare il mondo di mio fratello, una dimensione persa nello spazio e in un tempo che si insinua tra presente e passato».

Il progetto affronta il tema delicato del lutto e della sopravvivenza dei ricordi, che nelle parole dell’autore «appaiono come lampi di luce che squarciano il buio di una memoria svogliata, pigra, annebbiata dal trauma della morte». L’elemento dell’acqua e dell’isola – il luogo dove i due fratelli sono cresciuti – diventano centrali: uno spazio circondato dal mare dove i ricordi vengono custoditi, «in un tempo incagliato e inabissato».

I valori del Badafest

Questa esplorazione attraverso le immagini si ricollega intimamente ai valori del Badafest, il festival di musica, arte e solidarietà la cui edizione 2026 si terrà il prossimo 19 e 20 settembre. Lorenzo Manca è infatti profondamente legato al festival, la cui missione è abbattere i tabù sulla salute mentale e raccogliere fondi per progetti di sostegno psicologico sul territorio. Tematiche che risuonano fortemente anche in Where the sea ends, dove la fotografia diventa un veicolo per affrontare le cicatrici emotive, dare forma al dolore e chiedere o offrire ascolto.

Scelta non casuale

La scelta del terrazzo della Biblioteca di Cesenatico non è quindi casuale: un luogo sospeso, che si affaccia sulla città, capace di restituire la giusta atmosfera per parlare di un libro in cui l’orizzonte marino segna i confini della memoria.

L’appuntamento è per giovedì 3 settembre alle ore 18:00. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.