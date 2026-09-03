Capitaneria di Porto di Rimini, cambio al vertice: Ilaria Toraldo pronta al comando

Cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Rimini. Il capitano di fregata Ilaria Toraldo si prepara ad assumere il comando dell’ente, subentrando a Ottavio Cilio, che lascia l’incarico per un nuovo ruolo al Dipartimento per le Politiche del Mare a Roma.

Chi è la nuova comandante

Originaria di Tropea, Toraldo arriva dal Comando regionale di Reggio Calabria. L’insediamento ufficiale è previsto per venerdì 4 settembre, in occasione della cerimonia del passaggio di consegne in programma a Rimini.

L’incontro in Municipio a Cesenatico

In vista dell’avvicendamento, la nuova comandante è stata ricevuta in Municipio dal sindaco Matteo Gozzoli e dalla vicesindaca Lorena Fantozzi. All’incontro era presente anche il comandante della Capitaneria di Porto di Cesenatico, Emmanuele Latino.