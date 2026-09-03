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Capitaneria di Porto di Rimini, cambio al vertice: Ilaria Toraldo pronta al comando

Redazione3 Settembre 2026
Capitaneria di Porto di Rimini, cambio al vertice Ilaria Toraldo pronta al comando

Cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Rimini. Il capitano di fregata Ilaria Toraldo si prepara ad assumere il comando dell’ente, subentrando a Ottavio Cilio, che lascia l’incarico per un nuovo ruolo al Dipartimento per le Politiche del Mare a Roma.

Chi è la nuova comandante

Originaria di Tropea, Toraldo arriva dal Comando regionale di Reggio Calabria. L’insediamento ufficiale è previsto per venerdì 4 settembre, in occasione della cerimonia del passaggio di consegne in programma a Rimini.

L’incontro in Municipio a Cesenatico

In vista dell’avvicendamento, la nuova comandante è stata ricevuta in Municipio dal sindaco Matteo Gozzoli e dalla vicesindaca Lorena Fantozzi. All’incontro era presente anche il comandante della Capitaneria di Porto di Cesenatico, Emmanuele Latino.

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