Cesena, camion si ribalta sulla Secante: ferito il conducente

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 3 settembre), sulla Secante di Cesena. Intorno alle 14.50, un camion si è ribaltato lungo la corsia sud, all’altezza dell’uscita numero 1.

Camion ribaltato sulla Secante

Secondo le prime informazioni, il mezzo avrebbe impattato autonomamente contro la cuspide del guard rail, finendo poi ribaltato sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cesena, anche con l’autogru. I pompieri hanno lavorato per estrarre il camionista dall’abitacolo, affidandolo successivamente alle cure dei sanitari del 118.

Polizia al lavoro per i rilievi

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche la Polizia Stradale e la Polizia Locale, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità.

L’incidente ha provocato inevitabili ripercussioni sul traffico nella zona dell’uscita 1 della Secante di Cesena.