Cesenatico, il Mondiale Topcat: dal 6 settembre la sfida in mare

Cesenatico torna al centro della vela internazionale. Da domenica 6 a mercoledì 9 settembre, il Circolo Vela Cesenatico ospiterà il Mondiale Topcat, il Campionato Mondiale dedicato ai catamarani della classe Topcat.

Oltre 50 equipaggi in gara

Sono attese oltre 50 imbarcazioni, con equipaggi provenienti anche da Germania, Austria e Polonia, Paesi dove la classe Topcat è particolarmente diffusa.

Il programma prevede le prime tre prove domenica 6 settembre, per arrivare fino a 12 regate complessive entro mercoledì, quando si terranno anche le premiazioni.

I Topcat sono suddivisi in tre categorie: K1, catamarano di 18 piedi per due persone; K2, 17 piedi in doppio e generalmente la categoria più numerosa; K3, 16 piedi condotto in singolo.

Una tradizione che torna a Cesenatico

Per il Circolo Vela Cesenatico si tratta di un appuntamento particolarmente significativo. Negli anni, infatti, diversi velisti del Circolo hanno conquistato titoli mondiali ed europei Topcat, costruendo una solida tradizione nella classe. Anche quest’anno saranno numerosi gli atleti di casa al via, pronti a sfidare alcuni dei migliori specialisti internazionali.

Il Mondiale rappresenta inoltre il punto culminante di una stagione intensa per il Circolo, che nei mesi scorsi ha ospitato la Coppa Uniqua e la regata dedicata alla classe Dinghy 12′.

Circolo Vela Cesenatico protagonista

“La stagione che stiamo portando a termine conferma il Circolo Vela Cesenatico come uno dei punti di riferimento del territorio per l’organizzazione di attività velica di alto livello”, sottolinea il presidente Gian Marco Venturi, ricordando il lavoro di soci, volontari e tecnici.

Sul fronte agonistico, intanto, arrivano anche risultati importanti: ai Campionati Italiani della Classe A a Gaeta, Roberto Casadei ha conquistato il secondo posto e Teo Di Battista il terzo.

Il Topcat Worlds Cesenatico 2026 chiude così un’estate particolarmente intensa per il Circolo, che proprio quest’anno celebra i suoi 45 anni, portando in città equipaggi e appassionati da diversi Paesi.