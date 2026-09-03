C Savignano, CISL Scuola: “Spostate 11 maestre su 26, decisione da revocare”

Quasi metà dell’organico dell’infanzia riassegnato a Savignano

Undici insegnanti di ruolo su ventisei, quasi il 45% dell’organico della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Savignano sul Rubicone, sono state spostate e riassegnate nell’ambito di una riorganizzazione interna che ha coinvolto tre dei quattro plessi dell’istituto. Solo il plesso Q è rimasto escluso dai movimenti di personale.

Una decisione che, per dimensioni e tempistica, non ha precedenti negli ultimi anni: mai prima d’ora, secondo la CISL Scuola Romagna, un numero così alto di docenti dello stesso grado di istruzione era stato spostato nello stesso anno scolastico.

Convocazioni ad agosto, poco tempo per scegliere

Le maestre coinvolte sono state chiamate nel corso di agosto per ricevere comunicazione del trasferimento interno. Una di loro ha scelto di presentare domanda di pensionamento. Altre, spiega il sindacato, se avessero saputo per tempo di poter essere spostate all’interno dell’istituto, avrebbero forse valutato anche la possibilità di chiedere il trasferimento verso altre scuole: un’opzione che i tempi ristretti della comunicazione ha di fatto reso impraticabile.

La CISL Scuola Romagna: “Decisione priva di ragionevolezza pedagogica”

Netta la presa di posizione del sindacato, che parla di un provvedimento capace di compromettere la continuità educativa proprio alla vigilia dell’apertura dell’anno scolastico.

“Ci troviamo di fronte a una decisione grave e priva di ragionevolezza pedagogica”, dichiara Alessio Gaudioso, segretario generale della CISL Scuola Romagna. Spostare quasi la metà delle maestre dell’infanzia, sottolinea, significa interrompere percorsi educativi già avviati e legami affettivi che per i bambini più piccoli rappresentano un punto di riferimento essenziale. “La scuola dell’infanzia si fonda sulla stabilità e sulla fiducia: non si possono trattare le maestre come pedine da spostare su una scacchiera burocratica”, aggiunge Gaudioso, ricordando come non si fosse mai verificata una riorganizzazione di queste proporzioni concentrata su un unico grado scolastico.

Continuità didattica, non un principio astratto

Per la CISL Scuola Romagna la continuità didattica non è una questione formale, ma un elemento che incide direttamente sul benessere dei bambini e sulla qualità del percorso educativo. Una riorganizzazione di questa portata rischia di ripercuotersi sull’avvio dell’anno scolastico e sulla serenità di famiglie, bambini e lavoratrici, in un momento già delicato come quello del rientro a scuola.

Chiesto un confronto urgente con la Dirigenza

Il sindacato annuncia l’avvio di una procedura di confronto urgente con la Dirigenza Scolastica dell’IC Savignano, chiedendo la revoca o quantomeno la revisione dei provvedimenti adottati. “Non possiamo accettare che decisioni di così forte impatto vengano assunte senza un reale confronto istituzionale e contrattuale con le rappresentanze dei lavoratori, e senza tener conto dell’impatto sociale sulle famiglie del territorio”, afferma ancora Gaudioso.

La CISL Scuola Romagna ha inoltre già presentato una richiesta di accesso agli atti, per acquisire la documentazione relativa ai criteri utilizzati nell’assegnazione del personale e verificare se esistessero soluzioni alternative alla riorganizzazione decisa. “Vogliamo capire fino in fondo quali siano state le ragioni di una riorganizzazione di queste dimensioni”, conclude il segretario, ribadendo che l’obiettivo del sindacato resta aprire subito un tavolo di confronto mettendo al centro le esigenze di bambini, famiglie e lavoratrici.

Il sindacato fa sapere che continuerà a seguire da vicino la vicenda, al fianco del personale docente e delle famiglie coinvolte, riservandosi di attivare ulteriori iniziative a tutela della qualità del servizio scolastico e dei diritti delle lavoratrici.