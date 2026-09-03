Meteo, fine settimana di fuoco con 37 gradi, ma arriva la svolta

Le previsioni meteo di Emilia Romagna Meteo danno un quadro della “calura” che interessa la Romagna. Ma si parla di un fronte temporalesco che potrebbe far ricordare cosa era la pioggia che da tanto manca. L’estate meteorologica si è conclusa ufficialmente il 31 agosto, ma l’anticiclone non ha intenzione di cedere il passo. Secondo le analisi di Emilia Romagna Meteo, la regione continuerà a fare i conti con una forte ondata di calore e temperature tipiche del pieno luglio, almeno fino alla prima parte della prossima settimana.

Weekend di settembre rovente: punte fino a 37 gradi

Il primo fine settimana di settembre sarà dominato da condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutto il territorio regionale.

Temperature massime: comprese prevalentemente tra i 34°C e i 36°C in pianura.

Picchi termici: attese punte massime fino a 37°C nelle zone interne più esposte.

Clima: afoso, con scarse variazioni termiche rispetto ai giorni scorsi.

I primi segnali sui rilievi a inizio settimana

Nonostante il dominio incontrastato del sole, l’atmosfera comincerà a mostrare i primi segni di instabilità già all’inizio della nuova settimana. Tra lunedì e martedì, infatti, la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di qualcosa di più di semplici nubi isolate, con temporali di calore che si concentreranno soprattutto lungo la fascia appenninica e sui rilievi, mentre le pianure resteranno ai margini.

La svolta meteo: piogge e calo termico tra mercoledì 9 e giovedì 10

La vera notizia per chi attende un sollievo dalla siccità e dall’afa riguarda la seconda metà della prossima settimana. Tra mercoledì 9 e giovedì 10 settembre, un deciso mutamento della circolazione atmosferica potrebbe decretare la prima vera rottura della stagione estiva. Resta da vedere se e quanto il cambiamento auspicato toccherà Cesenatico.

Cosa aspettarsi dal cambiamento

Piogge diffuse: un fronte temporalesco più organizzato è atteso in transito su gran parte del territorio regionale, portando precipitazioni che mancano ormai da settimane.

Calo termico: l’arrivo delle correnti instabili determinerà una diminuzione marcata delle temperature, che rientreranno finalmente su valori più gradevoli e consoni al periodo.