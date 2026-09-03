Diocesi Cesena-Sarsina: le nuove nomine riguardano Cesenatico

Il vescovo Caiazzo: “Scelte maturate nell’ascolto e nella preghiera”

L’arcivescovo di Cesena-Sarsina, Antonio Giuseppe Caiazzo, ha reso note questa mattina le nomine che aveva già anticipato nei giorni scorsi con una lettera ai fedeli. Nel testo il presule respinge l’idea di un semplice “valzer” di incarichi tra parroci e laici, spiegando di aver tenuto conto della situazione attuale della diocesi e delle esigenze dei singoli sacerdoti, tra anzianità, salute e richieste personali, dopo colloqui e un percorso di ascolto e preghiera.

Caiazzo ringrazia in particolare i confratelli provenienti dall’Africa e i religiosi che hanno accettato di prolungare la loro permanenza al servizio della Chiesa cesenate, ottenuta grazie a una proroga chiesta ai rispettivi vescovi e superiori provinciali. Il vescovo sottolinea inoltre di aver voluto rafforzare la presenza pastorale nei luoghi di sofferenza, a partire dall’ospedale Bufalini di Cesena, rinviando ad altri incarichi da assegnare nel corso dell’anno pastorale.

I cambi nelle parrocchie di Cesena e del territorio

Il giro di incarichi più consistente riguarda il capoluogo e le zone limitrofe. Don Gabriele Foschi lascia la parrocchia di Sant’Egidio a Cesena per diventare parroco a Bagno di Romagna e Verghereto; al suo posto arriva don Filippo Cappelli, che assume anche la responsabilità della pastorale universitaria. A cascata, don Alessandro Manzi passa da Santa Maria Nuova a Budrio e Badia di Longiano, prendendo il posto lasciato da Cappelli, mentre a Santa Maria Nuova viene nominato don Enrico Venturi.

Cambiano guida anche Villachiaviche, affidata a don Lorenzo Arakkathara, e Gattolino, che passa a don Filippo Rossi: entrambi subentrano a don Daniele Bosi, destinato ad Alfero-Riofreddo, Balze e Montecoronaro, nel territorio di Verghereto.

Cattedrale, San Pio X e le altre parrocchie cesenati

Don Fabio Pagliarani diventa parroco a Piavola, San Romano, Pieve di Rivoschio, Giaggiolo e Linaro; al suo posto, a San Pio X di Cesena, arriva don Altenio Benedetti. Don Andrea Budelacci è il nuovo parroco della Cattedrale (San Giovanni Battista) presso la chiesa dei Servi, e assume anche Madonna delle Rose, dove resta come collaboratore don Pierluigi Tonelli, e San Bartolo.

Don Giordano Amati, finora parroco della Cattedrale, ne diventa rettore, mentre don Agostino Galassi lascia la parrocchia di San Bartolo per diventare canonico del Capitolo cattedrale. Padre Giovanni Bianchi affianca invece don Stefano Pasolini come nuovo collaboratore a Montiano, e don Filippo Rossi è stato nominato assistente Unitalsi.

Al posto di Budelacci, a Martorano, Ronta e San Martino arriva don Claudio Canevarolo, che lascia San Vittore e Tipano a don Justin D’Almeida, coadiuvato da don Christian Tossou. Da Santo Stefano, don Alessandro Forte diventa cappellano dell’ospedale Bufalini: gli succede il missionario del Preziosissimo Sangue padre Magnus John Tegete. Don Simone Farina, infine, guiderà anche la comunità di San Mauro in Valle, oltre a quella di San Paolo.

Diaconi e laici, nuovi incarichi diocesani

Le nomine coinvolgono anche diaconi e laici. Il diacono Rino Berlini entra nell’Ufficio diocesano per la pastorale della salute, mentre il diacono William Vernocchi diventa collaboratore nella parrocchia di Ponte Pietra. I coniugi Angela e Salvatore Macca sono stati nominati direttori della pastorale missionaria, con don Simone Farina come guida spirituale, e il professor Marino Mengozzi è il nuovo delegato episcopale per la cultura.

Cesenatico tra i nuovi cappellani ospedalieri

Sul fronte degli ospedali, il vescovo ha nominato cappellani i missionari del Preziosissimo Sangue per la struttura di San Piero in Bagno, don Gianni Cappelli per quella di Mercato Saraceno e, per l’ospedale di Cesenatico, padre Crispin Beja e padre Aaron.

Un centro di spiritualità a San Bartolo e la commissione per il clero

Caiazzo ha ricordato infine la famiglia mariana “Le cinque pietre”, che animerà il costituendo Centro di spiritualità previsto a San Bartolo, e ha istituito una commissione per la formazione permanente del clero composta da don Walter Amaducci, don Giordano Amati, don Sauro Bagnoli, don Gian Piero Casadei, don Fabrizio Ricci e don Pier Giulio Diaco.