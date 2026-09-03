“Oltre gli stereotipi”: a Cesenatico un autunno di iniziative contro la violenza di genere

L’Assessorato alle Pari Opportunità e il Centro Donna di Cesenatico hanno messo a punto la programmazione degli ultimi mesi dell’anno per “Oltre gli stereotipi”, il progetto candidato al bando della Regione Emilia-Romagna per la promozione della parità di genere e il contrasto alle discriminazioni. Il calendario, che si sviluppa da settembre a dicembre, intreccia linguaggi diversi — teatro, fumetto, sport, musica — con l’obiettivo dichiarato di coinvolgere la cittadinanza nel suo complesso, con un’attenzione particolare al pubblico femminile, per superare modelli culturali stereotipati ancora radicati.

Nelle scuole, tra teatro e fumetto

Le prime due azioni del progetto si rivolgono direttamente agli studenti cesenaticensi e si sviluppano in parallelo tra ottobre e novembre.

“Il soffitto di cristallo”

Da settembre a novembre la Soc. Coop. Sociale Onlus Akkanto porta nelle scuole secondarie di secondo grado di Cesenatico un percorso pensato per rendere visibile l’impatto degli stereotipi di genere sulla valutazione della competenza femminile. Il lavoro con gli studenti si chiuderà con una presentazione finale in un luogo istituzionale, ancora da definire.

Il laboratorio di fumetto dell’Associazione Barbablù

Tra ottobre e novembre l’Associazione Barbablù propone invece un laboratorio creativo di fumetto sul tema della parità di genere e del contrasto alla violenza, dedicato agli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado. Il percorso prevede anche un incontro diretto tra i ragazzi e le autrici dei volumi presi a riferimento.

Novembre, tra autodifesa e memoria collettiva

Il mese di novembre concentra gli appuntamenti più strutturati della programmazione, aperti anche alla cittadinanza adulta.

Il corso “Donna In-difesa” 2026

Dal 6 novembre al 4 dicembre, ogni venerdì, la palestra Dream Fitness Club ospita dieci incontri di un’ora dedicati al corso di difesa personale femminile “Donna In-difesa”, con due turni fissati alle 18:30 e alle 19:30.

25 novembre: la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la programmazione si articola in due momenti. Dalle 18:30 alle 20:00 il Museo della Marineria ospita un’iniziativa letterario-musicale, con la lettura ad alta voce di brani tratti dal volume “LoveSongs. Le storie custodite dalle canzoni d’amore” (Aiep, 2019), curata dall’autore G. Arcari e accompagnata dall’esecuzione dal vivo del duo Sekreta Edikto, voce e chitarra.

L’appuntamento è propedeutico alla Camminata serale solidale, che parte alle 20:30 dal Museo della Marineria e arriva al Palazzo del Turismo, con la partecipazione degli insegnanti e degli studenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado che hanno preso parte al laboratorio di fumetto sulla parità di genere.