Cesenatico, scontro tra auto e scooter in via Caboto

Incidente stradale oggi pomeriggio (venerdì 4 agosto), intorno alle 13.30, all’incrocio tra via Caboto e via Cattaneo a Cesenatico. Coinvolti un’auto utilitaria e uno scooter, con la dinamica ancora in fase di ricostruzione. Tra le ipotesi c’è quella di una mancata precedenza.

Scooter contro auto, interviene il 118

Ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida dello scooter, che nell’impatto è finito contro il parabrezza dell’automobile, riportando fortunatamente ferite che, dalle prime informazioni, non sembrerebbero gravi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. L’uomo è stato trasportato al Bufalini di Cesena per accertamenti e per verificare eventuali conseguenze legate al colpo alla testa.

Residenti: “Qui auto e scooter sfrecciano”

L’incidente riaccende anche le segnalazioni dei residenti della zona. Secondo alcune testimonianze, infatti, auto e scooter percorrono via Caboto a velocità sostenuta, creando una situazione di pericolo soprattutto in prossimità degli incroci.