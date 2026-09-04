A scuola con l’amore della famiglia: il libro di Valentino Menghi per il primo anno del figlio Manuel

Un libro illustrato per raccontare Manuel: la storia d’inclusione firmata da Valentino e dalla moglie Valentina

Tra pochi giorni suonerà la prima campanella della scuola primaria per tanti bambini, e tra i banchi della prima classe ci sarà anche Manuel. Per accompagnarlo in questo importante passaggio e permettere ai nuovi compagni di conoscerlo davvero, i suoi genitori, Valentino Menghi e la moglie Valentina Daloiso, hanno realizzato un progetto speciale: un libro illustrato nato per spiegare il mondo del loro bambino con semplicità e delicatezza.

Manuel non è un bambino convenzionale. A volte si tappa le orecchie davanti a rumori improvvisi, oppure usa poche parole, sia per rispondere alle domande sia per esprimere i propri pensieri. Attraverso immagini immediate e brevi testi, il volume racconta ai piccoli lettori come si svolge la sua giornata e quali strategie adotta per adattarsi alla vita di tutti i giorni insieme agli altri.

Un ponte di empatia tra compagni di classe

L’iniziativa nasce da una profonda riflessione familiare: se Manuel lavora quotidianamente con grande impegno per entrare nel mondo degli altri, è giusto che anche gli altri abbiano gli strumenti giusti per fare un passo verso di lui. Il libro guida i bambini a comprendere i suoi comportamenti senza timore o pregiudizio.

Decodificare i gesti: Spiegare perché Manuel possa aver bisogno di proteggersi dai suoni o dai momenti di confusione.

Comunicare con efficacia: Mostrare ai compagni come rivolgersi a lui con frasi essenziali e rispettare i suoi tempi di risposta.

Favorire la socializzazione: Trasformare la diversità in un’occasione di crescita condivisa all’interno del gruppo classe.

Imparare a conoscersi fin dal primo giorno

Fornire ai bambini e agli insegnanti questo supporto fin dal primo anno scolastico significa porre le basi per un ambiente accogliente e consapevole. La storia di Manuel dimostra come la conoscenza reciproca possa abbattere ogni barriera, trasformando l’ingresso alla scuola primaria in un percorso di inclusione autentico e naturale.

Valentino Menghi è un noto vignettista, illustratore e caricaturista unico non toscano a collaborare con il Vernacoliere di Livorno, Valentina Daloiso è nutrizionista ed ha elaborato una dieta personalizzata per Manuel che stimola il microbiota intestinale che è definito il “secondo cervello”.