San Mauro Mare, dal 6 al 12 settembre una settimana tra musica, sport e territorio

SAN MAURO MARE – L’estate sammaurese si congeda con un calendario fitto di appuntamenti, in programma da domenica 6 a sabato 12 settembre. Tra concerti, mercatini artigianali, gare sportive ed escursioni nell’entroterra, la località romagnola chiude la stagione offrendo a residenti e turisti un’ultima settimana di proposte per tutte le età. Salvo diversa indicazione, gli eventi serali si tengono dalle ore 21:00 all’Arena Arcobaleno.
Musica, ballo e mercatini: il programma serale
Martedì 8 settembre, San Mauro Music Arena
Apre la settimana il concerto live dei Soul Food, formazione che intreccia blues, soul, funk e rock in un unico set.
Mercoledì 9 settembre, Summer Market
Le vie del centro si animano con le bancarelle del mercatino dell’artigianato, tra creazioni locali e prodotti a km zero.
Venerdì 11 settembre, Sammauro in Ballo
Torna la musica da ballo con l’esibizione dell’orchestra di liscio di Maria Grazia Pasi, per una serata dedicata ai ritmi romagnoli.
Sabato 12 settembre, tra sport e spettacolo
Giornata clou della settimana: nel primo pomeriggio il lungomare si trasforma in campo di gara per il Triathlon Sprint e il Paratriathlon, con gli atleti impegnati tra nuoto, bici e corsa. In serata, sempre all’Arena Arcobaleno, si disputa la finalissima del concorso Miss Mamma Evergreen, curata da Paolo Teti.
Le Experience: tra natura, benessere e cultura
Accanto al programma serale, la settimana propone un calendario di iniziative pensate per far scoprire il territorio circostante:
- Domenica 6 settembre (pomeriggio): gita guidata alla scoperta di Ravenna e delle sue meraviglie storiche
- Lunedì e mercoledì (17:30-18:30): sessioni di yoga “Saluto al Tramonto” in riva al mare
- Martedì (20:25-24:00): tour serale “Santarcangelo di notte” tra borghi e vicoli dell’entroterra
- Venerdì (19:00-22:30): visita ai vigneti con degustazione presso la Family Farm Gobbi
Informazioni e prenotazioni
Per partecipare alle iniziative e ottenere maggiori dettagli è possibile rivolgersi all’Ufficio IAT di San Mauro Mare, in Via della Libertà 6. Contatti: telefono 0541 346392 o cellulare 351 6419188, email info@sanmauromare.net.