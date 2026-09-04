Senigallia, altre due tartarughe nate nella notte IL VIDEO

La foto è di Chiara Roncari, mentre i video sono della Fondazione Cetacea di Riccione.

In quella circostanza è stato verificato che diversi piccoli avevano raggiunto la spiaggia. Tre sono riusciti ad arrivare in mare: uno è stato accompagnato verso il bagnasciuga da un passante, mentre altri due sono stati successivamente recuperati e portati al largo con la collaborazione della Guardia Costiera.

Il 31 agosto è stato effettuato un primo sopralluogo dalla Fondazione Cetacea , insieme alla Guardia Costiera di Senigallia , al Nucleo Carabinieri Forestali CITES di Ancona e al Comune di Senigallia .

La vicenda è iniziata nella notte tra il 30 e il 31 agosto, quando alcuni hatchlings, i piccoli di Caretta caretta , sono emersi da un nido che non era stato precedentemente individuato.

Altri due piccoli esemplari di tartaruga marina Caretta caretta sono emersi questa mattina (venerdì 4 agosto) sulla spiaggia di Senigallia , a oltre 96 ore dai primi ritrovamenti. I neonati sono stati accompagnati in mare dagli esperti, mentre proseguono le ricerche per individuare con precisione il nido.

Nove tartarughe morte investite dalle auto

L’emersione ha però evidenziato anche una situazione particolarmente critica. La presenza di fonti luminose e il traffico veicolare hanno disorientato alcuni piccoli durante il loro percorso verso il mare.

Nove esemplari sono stati accidentalmente investiti e schiacciati dai veicoli sulla strada retrostante l’arenile.

Per evitare ulteriori rischi, l’area è stata quindi presidiata e sottoposta a monitoraggio dagli esperti della Fondazione Cetacea, coordinati dalla dottoressa Chiara Roncari, con il supporto dei volontari e la necessaria deroga ministeriale per gli interventi sui nidi di tartaruga marina.

Due nuove nascite dopo oltre 96 ore

Questa mattina (venerdì 4 agosto), intorno alle 6, sono emersi altri due piccoli di Caretta caretta, accompagnati in sicurezza verso il mare.

Nelle ore successive, l’area degli ultimi ritrovamenti è stata perimetrata grazie alla collaborazione del Comune di Senigallia. Proseguono inoltre le ispezioni per cercare di individuare la posizione esatta del nido e verificare la possibile presenza di altri esemplari.

La Caretta caretta è una specie protetta

La tartaruga Caretta caretta è una specie particolarmente vulnerabile e tutelata a livello internazionale. È inserita nell’Appendice I della Convenzione di Washington (CITES), che prevede il massimo livello di protezione.

Le operazioni sono state supervisionate dai Carabinieri Forestali del Nucleo CITES, proprio per garantire il rispetto delle normative a tutela della specie e dei suoi nidi.

Il ritrovamento conferma inoltre l’importanza del litorale marchigiano per la possibile nidificazione delle tartarughe marine e sottolinea quanto siano fondamentali il monitoraggio e la collaborazione tra istituzioni, esperti e cittadini.

Cosa fare se si avvista una tartaruga

In caso di avvistamento di piccoli di tartaruga marina sulla costa, l’invito è a non intervenire autonomamente, non toccare gli animali e segnalare immediatamente la presenza agli esperti al numero 334 568 8320, indicando con precisione il luogo dell’avvistamento.

La tempestività delle segnalazioni può essere decisiva per consentire agli operatori di intervenire e mettere in sicurezza gli esemplari.