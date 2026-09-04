Weekend: cosa fare tra Cesenatico, Cesena e Cervia

Musica, sport, gastronomia, feste di piazza, mostre e grandi appuntamenti. Il primo weekend di settembre porta con sé ancora una lunga coda d’estate e offre numerose occasioni per uscire, passeggiare e vivere il territorio.

Da venerdì 4 a domenica 6 settembre sono diversi gli eventi in programma tra Cesenatico, Gatteo, Cesena, Cervia, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone.

Ecco gli appuntamenti da segnare in agenda.

Cesenatico, tra beach tennis e Origini

A Cesenatico il weekend si apre con la Festa del Monte, in programma venerdì 4 e sabato 5 settembre tra piazza del Monte, piazza delle Conserve e le vie del centro storico.

Venerdì si parte alle 18 con il mercatino dei creativi, seguito dal DJ set di Roberto Righi e dagli stand gastronomici. In piazza delle Conserve spazio ai balli country dei Wild Angels, mentre alle 20.30 è previsto il concerto della Ziznatic Big Band. A seguire musica live con Groove Up e DJ set.

Sabato si replica con il mercatino, la musica di Radio Centrale, lo Zumba Party e, alle 21.30, il concerto dei Qluedo, seguito dal DJ set. L’ingresso è gratuito.

Per gli appassionati di sport, prosegue inoltre fino a domenica 6 settembre l’ITF Beach Tennis Sand Series. L’Arena Beach di Piazza Costa ospita una delle tappe più importanti del circuito internazionale, con circa 700 atleti attesi da 16 nazioni e un montepremi complessivo di 100 mila dollari.

Sabato 5 e domenica 6 settembre piazza Andrea Costa sarà invece il cuore di Origini 2026, manifestazione dedicata al pesce dell’Adriatico, alla pesca locale e alla cucina d’autore. Gli stand gastronomici saranno aperti dalle 12 alle 15 e dalle 18.30 alle 22, con piatti firmati dagli chef di Chef to Chef Emilia-Romagna.

Gatteo Mare a suon di musica

Domenica 6 settembre, l’Arena Rubicone ospita dalle 21.30 Rubicone Live, con gli Aironi Bianchi, tribute band dedicata ai Nomadi.

Cesena, il FU ME Festival entra nel vivo

A Cesena continua il FU ME Festival 2026, la rassegna dedicata alle arti performative che quest’anno ha come filo conduttore il tema dello sport.

Per tutte e tre le giornate del weekend, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, sarà aperto dalle 18 il Centro Festival Malatestiana, con aperitivo, musica e incontri. L’ingresso è da piazza Maurizio Bufalini, accanto alla Biblioteca Malatestiana.

Da sabato 5 settembre apre inoltre alla Galleria del Ridotto la mostra “Luogo d’incontro”, visitabile fino al 18 ottobre. Alle 16 prende il via anche il nuovo appuntamento cinematografico della Malatestiana.

Cervia, il weekend dell’oro bianco

È probabilmente Cervia a proporre uno dei programmi più ricchi del weekend, grazie alla 30ª edizione di Sapore di Sale, in programma fino a domenica 6 settembre.

Il grande appuntamento dedicato al Sale Dolce di Cervia coinvolge il centro storico, il Porto Canale, il Borgo Marina e l’area dei Magazzini del Sale, con gastronomia, mostre, incontri e iniziative legate alla tradizione salinara.

Il momento più atteso è sabato 5 settembre alle 16, quando sul porto canale è prevista la tradizionale Rimessa del Sale, con l’arrivo della burchiella carica di sale.

Sempre a Cervia, venerdì 4 settembre sono in programma gli appuntamenti di “Sapore di Mare” e, alle 21, la presentazione della squadra femminile di pallavolo Consolini Volley 1907. A seguire, in Piazzale dei Salinari, concerto della The Royal Band, tribute band dei Queen.

Il weekend cervese è anche all’insegna dei motori con il Grand Prix Offshore, in programma dal 4 al 6 settembre tra il porto turistico e l’area della Torre San Michele. In mare si sfidano le imbarcazioni della competizione internazionale, mentre sul lungomare sarà allestito il paddock.

Per chi cerca qualcosa di più tranquillo, venerdì 4 settembre alle 21 è prevista anche Salina sotto le stelle, un’osservazione astronomica nella Salina di Cervia accompagnata da un astrofisico.

Venerdì e sabato torna inoltre Fungo in festa, alla Casina di Tagliata, dalle 19, con due serate dedicate alla gastronomia e alla musica.

A Pinarella prosegue infine l’OktoberFest, in programma fino a domenica 6 settembre in via Tritone.

San Mauro Pascoli, domenica arriva PaellAVIS

Nel territorio di San Mauro Pascoli l’appuntamento principale del weekend è fissato per domenica 6 settembre.

In piazza Battaglini e piazza Mazzini torna infatti PaellAVIS 2026, iniziativa organizzata da AVIS San Mauro Pascoli con il patrocinio del Comune. La serata, dedicata alla paella e alla convivialità, prenderà il via dalle 20. È richiesta la prenotazione entro venerdì 4 settembre.

Per chi si sposta verso il mare, a San Mauro Mare venerdì 4 settembre è inoltre in programma la serata di Sammauro in Ballo con la band Caiman, mentre sabato 5 tornano i tradizionali “I Zùg d’una volta” all’Arena Arcobaleno.

Savignano sul Rubicone, sabato è la notte bianca

Il grande appuntamento del weekend a Savignano sul Rubicone è la Notte Bianca, in programma sabato 5 settembre nel centro storico.

Una notte dedicata a musica e divertimento con quattro stage musicali, DJ set, street food, mercatini, spettacoli e intrattenimento fino a tarda sera. Il tema di questa edizione è “City is the dancefloor”, con le piazze e le vie del centro trasformate in una grande pista da ballo.

Domenica 6 settembre il centro storico torna invece protagonista con il Mercatino del Riuso, in programma dalle 8.