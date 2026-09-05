Gatteo Mare, blitz in spiaggia contro i venditori abusivi

Gli agenti hanno quindi recuperato alcune borse contenenti merce e diverse grucce , abbandonate dagli ambulanti durante la fuga.

L’intervento è scattato nella mattinata di mercoledì 30 agosto , intorno alle 9.45. Gli ambulanti avevano già sistemato la merce direttamente sulla battigia , preparandosi a venderla ai bagnanti.

Controlli contro il commercio abusivo in spiaggia anche negli ultimi giorni della stagione balneare. A Gatteo Mare , Polizia Locale e Guardia di Finanza sono intervenute dopo una segnalazione sulla presenza di alcuni venditori abusivi all’interno di uno stabilimento balneare.

Controlli intensificati sul litorale

L’episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine sul litorale di Gatteo Mare, anche nella fase finale della stagione, quando la presenza di turisti resta significativa.

Il contrasto al commercio abusivo punta non soltanto a tutelare la concorrenza degli operatori regolari, ma anche a evitare situazioni di degrado e l’occupazione impropria degli spazi della spiaggia.

L’attività rientra inoltre nella collaborazione tra Polizia Locale e Guardia di Finanza, impegnate insieme durante l’estate in diversi servizi di controllo sul territorio.

Il sindaco: “Collaborazione fondamentale”

Il sindaco di Gatteo ha sottolineato l’importanza del coordinamento tra le diverse forze impegnate nei controlli, ricordando come la collaborazione sia iniziata già a maggio con le verifiche sul sovraffollamento abitativo e sia proseguita durante tutta l’estate su diversi fronti.

“La collaborazione e il coordinamento tra le diverse forze impegnate sul territorio rappresentano un elemento fondamentale per garantire legalità, sicurezza e decoro nella nostra località turistica”, ha commentato il primo cittadino, ringraziando gli operatori per il lavoro svolto e la presenza costante sul territorio.