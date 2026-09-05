Sant’Angelo, riapre il ponte sulla Rigossa

Si sono conclusi i lavori per la ricostruzione del ponte sul torrente Rigossa a Sant’Angelo, nel territorio comunale di Gatteo. Dopo il superamento del collaudo e delle verifiche previste dalla legge, l’infrastruttura è pronta a tornare operativa.

Mercoledì 9 settembre l’inaugurazione

La riapertura del ponte sulla Rigossa è fissata per mercoledì 9 settembre alle ore 9, quando si terrà l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità cittadine.

Al termine della cerimonia il ponte verrà riaperto al traffico, tornando così a garantire il collegamento viario nella zona di Sant’Angelo.

Un intervento per la sicurezza idraulica

La nuova infrastruttura rappresenta un’opera importante per la sicurezza idraulica del territorio e completa il percorso iniziato con l’innalzamento e il consolidamento degli argini del torrente Rigossa.

Il cantiere ha però dovuto affrontare diverse criticità tecniche emerse durante i lavori. Tra queste il ritrovamento di sottoservizi non censiti o con tracciati differenti rispetto alla documentazione disponibile, oltre alle interferenze tra le reti del gas, acquedotto, fognatura, fibra ottica e illuminazione pubblica.

Ulteriori rallentamenti sono stati provocati dalla perforazione dei micropali, resa più complessa dalla presenza di trovanti e vecchi strati di fondazione.

Ponte completamente ricostruito

L’intervento ha previsto la demolizione completa del vecchio ponte e la sua ricostruzione, comprese le sottostrutture realizzate su micropali.

L’opera ha avuto un costo di 1,2 milioni di euro, finanziati nell’ambito dell’ordinanza numero 13 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione per i territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023.

I lavori sono stati affidati alla Isofond S.r.l. di Forlì.

“Restituiamo questa infrastruttura alla cittadinanza”

Il vicesindaco e assessore alle Opere Pubbliche Deniel Casadei ha sottolineato la complessità del cantiere e il lavoro di coordinamento necessario per gestire le interferenze con i sottoservizi e gli imprevisti emersi durante l’intervento.

Nelle ultime settimane l’impresa esecutrice ha inoltre incrementato manodopera e turni di lavoro, permettendo di recuperare parte dei ritardi accumulati e di completare l’opera in sicurezza.

Il sindaco Roberto Pari ha infine rivolto un ringraziamento alla cittadinanza di Sant’Angelo e alle attività economiche della zona per la pazienza e la collaborazione dimostrate durante i mesi di lavori.

Con la riapertura del ponte sulla Rigossa si conclude così un intervento considerato fondamentale per la sicurezza e la viabilità del territorio.