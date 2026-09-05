Savignano, scontro tra due auto sulla via Emilia

Incidente stradale nella serata di sabato 5 settembre a Savignano sul Rubicone, lungo la via Emilia. Lo scontro, avvenuto intorno alle 20.45, ha coinvolto due autovetture.

Due persone soccorse dal 118

Sul posto è intervenuta una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, che ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area interessata dall’incidente.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone, affidate alle cure dei sanitari del 118, intervenuti per prestare i soccorsi.

Rilievi e viabilità

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello scontro e nella gestione della viabilità lungo la Via Emilia.