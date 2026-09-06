A Cesenatico arriva Slurpy: il gelato per il tuo cane

L’inizio di tutto…

C’ è una nuova realtà che si sta affacciando, in città. Curiosi di saperne di più, perché tutte le storie cominciano molto prima di quando se ne vedono i frutti, ci siamo fatti raccontare tutto da Francesco Mattei che del progetto ne è la mente, il braccio, il cuore, la determinazione e tanto altro…

Slurpy gelato, il primo gelato funzionale per i nostri cani: un’idea che nasce almeno vent’anni fa…

«Vengo dal mondo del cane, nel 2005/ 2006 abbiamo aperto la prima spiaggia per cani in Europa a San Vincenzo, nel parco naturale del Rimigliano, con un concetto differente dalle altre. Eravamo nati, infatti, con l’obiettivo di risolvere il problema dell’abbandono dei cani da una parte, e di dare la possibilità alle persone di andare in vacanza con il proprio animale, dall’altra. In spiaggia ho incontrato tantissime persone e realtà: in particolare, una ragazza che condivideva il gelato con il proprio cane ed un altro che fu vittima di un colpo di calore. Dalla vista di quei due episodi mi chiesi se potevo fornire un prodotto a temperatura negativa».

Da lì cominciarono i primi studi e ricerche, considerato che in Italia e in Europa non erano presenti prodotti di questo genere, ma lo erano solo in Inghilterra e Giappone.

«Nel 2007/2008 mi misi al lavoro con Michele Rotolo, tecnologo, e realizzammo tre ricette che facevano bene al cane e non ne danneggiavano la salute. Il mio sogno era produrre gelato che fosse benefico per l’animale e non gelato fine a se stesso.»