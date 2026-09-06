SuperEnalotto, centrato il 5 a Cesenatico

5 al SuperEnalotto a Cesenatico

A Cesenatico è stato sfiorato il 6 al SuperEnalotto. Per un soffio la dea bendata non ha lasciato il segno sul porto Canale. Nell’ultima estrazione non è stato centrato il “6” e il jackpot sale a 221,5 milioni di euro. Si tratta del jackpot più alto del mondo. Ma nella giornata di sabato 5 settembre è stato indovinato il “5” da 214.992,87 euro a Cesenatico presso il punto vendita “Mazzini Silvia”, situato in Corso M. Moretti 2.

Ed è subito totonome

Al momento nel negozio non è ancora arrivata la conferma ufficiale della fortunata vincita. Ma è già totonome su chi ossa essere il fortunato vincitore, se si tratta di un residente o di un turista di passaggio. In questo caso avrà un motivo in più per ricordarsi del suo soggiorno a Cesenatico per tutta la vita.